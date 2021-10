Dasing-Laimering

11:11 Uhr

Am Birkfeld in Laimering kracht es in einer halben Stunde zweimal

Zwei Unfälle sind am Montagnachmittag Am Birkfeld in Laimering geschehen. In einem Fall erlitt eine 31-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen.

