Defizit der Kita: Aindling segnet Vorauszahlung für 2021 ab

Für die Kita in Aindling muss die Gemeinde jährlich 95 Prozent des Defizits übernehmen.

Plus Das Defizit im Haus St. Martin in Aindling fiel in diesem Jahr geringer aus als erwartet. Warum die Kosten derzeit nur schwer zu berechnen sind.

Von Evelin Grauer

Vor einem Jahr hieß es im Aindlinger Marktgemeinderat sinngemäß: Einer kinderfreundlichen Gemeinde muss die Kinderbetreuung das wert sein. Dieses Motto galt auch bei der jüngsten Sitzung, als es wieder um das Defizit der Kindertagesstätte (Kita) St. Martin in Aindling ging. Einstimmig beschloss der Rat, den errechneten Defizit-Anteil für 2021 von rund 164.000 Euro zu übernehmen.

Der Markt Aindling zahlt gemäß Vereinbarung 95 Prozent des Betriebskostendefizits des Hauses, fünf Prozent trägt der Betreiber der Einrichtung, die Kirchenstiftung St. Martin. Wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage unserer Redaktion erläuterte, wurden in der Kita in diesem Jahr rund 190 Kinder betreut. Der Personalschlüssel im Haus St. Martin lag 2020 im Schnitt bei 9,7. Das heißt rein rechnerisch: Auf 9,7 Kinder kam eine erzieherische Fachkraft.

Kita-Defizit für 2020 fällt geringer aus

Im laufenden Jahr hat die Einrichtung laut Hitzler besser gewirtschaftet als zunächst angenommen. So war für 2020 ein Defizit von knapp 230.000 Euro vorausgesagt worden. Die Gemeinde hätte gut 216.000 Euro übernehmen müssen. Doch nach Hitzlers Angaben gab es eine Rückzahlung des Betreibers an die Gemeinde. Wie die Bürgermeisterin betont, sei das abgelaufene Kita-Jahr nicht zuletzt wegen Corona und unerwarteten Schließtagen schwer im Voraus zu berechnen gewesen. Das Gleiche könnte für 2021 gelten.

Aindling bekommt Geld für Gewerbesteuerausfälle

Corona wird vermutlich auch dafür sorgen, dass viele Kommunen in diesem Jahr weniger Gewerbesteuern einnehmen. Hitzler informierte ihre Ratskollegen darüber, dass die Marktgemeinde Aindling vom Freistaat eine Ausgleichszahlung von rund 203.000 Euro für die Gewerbesteuerausfälle bekommt.

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung wurde ein Fachbüro mit der Ausschreibung für einen neuen Logistik-Gerätewagen für die Aindlinger Feuerwehr beauftragt. Hitzler betonte, dass das Auto vom Landkreis gefördert wird.

