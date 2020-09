vor 51 Min.

Der Lebensmittelladen Krug im Affinger Ortsteil Haunswies schließt

Bis Ende November bietet Roswitha Krug noch Waren für den täglichen Bedarf an. Dann schließt sie ihren Lebensmittelladen in Haunswies.

Plus Roswitha Krug schließt nach 36 Jahren ihren Lebensmittelladen in dem Affinger Ortsteil Haunswies. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Von Johann Eibl

Der Bachwirt in Haunswies ist schon seit geraumer Zeit geschlossen. Nicht weit entfernt davon sind nun auch die Tage des Lebensmittelladens Krug gezählt, der an einer Kreuzung direkt im Zentrum dieses kleinen Orts in der Gemeinde Affing angesiedelt ist. „Mitte, Ende November – so um den Dreh rum“, sagt Roswitha Krug, die Besitzerin, zum konkreten Datum.

Nach 36 Jahren schließt der Haunswieser Laden. Bild: Johann Eibl

In einem Punkt besteht bereits Klarheit, wie sie mitteilt. Ab 2. November können die Postgeschäfte, die bislang ebenfalls in ihrem Haus erledigt wurden, in Mühlhausen an der Tankstelle abgewickelt werden. Wer mit dem Auto unterwegs ist, den wird diese Verlegung kaum schmerzen. Anders sieht es freilich bei Leuten aus, die zu Fuß unterwegs sind. 36 Jahre lang bot Roswitha Krug nun in Haunswies Artikel an, die man Tag für Tag benötigt. 1991 wurde das Haus gebaut, in dem sie seither lebt und arbeitet. Zuvor versorgte das Ehepaar Krug die Kunden in einem anderen Laden in diesem Ort. Seit 2007 ist sie Witwe und kümmert sich, abgesehen von Aushilfskräften, allein um alle Aufgaben. „Mir ist das zu viel geworden“, nennt sie einen wichtigen Grund für ihre Entscheidung, das Handtuch zu werfen. Eine Siebentagewoche war für sie in all den Jahren ebenso normal wie der Verzicht auf Urlaub.

Darum schließt der Lebensmittelladen Krug

Am Wochenende, wenn andere ausspannen, galt es, den eigenen Haushalt auf Vordermann zu bringen, Büroarbeiten zu erledigen und nicht zuletzt auch den Laden von Grund auf zu reinigen. Was speziell angesichts der Lebensmittel, zu denen auch Getränke zählen, unverzichtbar erschien.

Verschiedene Gründe führt Roswitha Krug an. Dass im Laufe der vergangenen Jahre in Affing, Aindling und zuletzt auch in Motzenhofen in der Nachbargemeinde Hollenbach gleich insgesamt vier Supermärkte eröffnet wurden, hat ihre Umsätze sicher nicht in die Höhe getrieben. Doch dieser Aspekt spielt eher eine Nebenrolle. Vielmehr wollte die Kauffrau keine Investitionen mehr in den Laden leisten. Die hätten sich für sie nicht mehr gelohnt, denn in zwei, drei Jahren wollte sie ohnehin altersbedingt aufhören. „Es hat gereicht zum Leben für einen, aber es war viel Arbeit“, lautet ihre Bilanz.

Laden in Haunswies: Der Abschied fällt schwer

Nun weisen Zettel darauf hin, dass verschiedene Gegenstände Ende des Jahres nicht mehr gebraucht würden und somit zum Verkauf anstünden, etwa ein Industrie-Backofen. Dass einige Regale Lücken aufweisen, deutet ebenfalls auf das bevorstehende Ende hin.

„Kein Laden in Haunswies, das kann ich mir gar nicht vorstellen“, erklärt ein Mann, den man als Stammkunde bezeichnen darf und der die Entwicklung wie viele andere bedauert. Verspürt Roswitha Krug ein wenig Wehmut, wenn sie einige Wochen vorausblickt? Die Antwort auf diese Frage kommt ganz spontan: „Auf alle Fälle, sonst hätte ich es nicht so lange gemacht.“ Der Abschied fällt schwer, schließlich hat sie praktisch alle Einwohner in Haunswies und darüber hinaus gut gekannt.

Das Gebäude ist bereits verkauft, man kann davon ausgehen, dass es künftig zum Wohnen genutzt wird. Weitgehend geklärt ist auch die Zukunft von Roswitha Krug: „Ich ziehe zu meiner Tochter, die ist im Schwarzwald.“ Dort will sie in einem Laden mitarbeiten: „So von heute auf morgen ganz aufhören, das geht nicht.“

