Der Nikolaus kommt in Baar diesmal per Video

Der Nikolaus kommt in diesem Jahr wegen Corona nicht persönlich in die Baarer Familien.

Plus Wegen der Corona-Pandemie kann der Nikolaus heuer nicht von Haus zu Haus ziehen. Deshalb hat sich der Jugendbeirat in Baar etwas Neues einfallen lassen.

Von Stefanie Brand

Der Nikolaus, den sonst die Kolpingsfamilie durch die Gemeinde Baar schickt, kann wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus ziehen. Ganz auf die Worte aus dem berühmten goldenen Buch müssen die Baarer Kinder jedoch nicht verzichten. Allerdings kommt der Nikolaus nicht etwa an die Haustür, um dort zu klingeln, sondern kontaktlos: per Video aufs Handy.

Wer die Idee für den Baarer Video-Nikolaus hatte

Bürgermeister Roman Pekis verrät: „Das Video ist bereits im Kasten.“ Pekis war selbst als Kameramann aktiv. Details zum Video möchte der Rathauschef nicht verraten, wohl aber, wie es zum Video-Nikolaus gekommen ist. Gemeinderatsmitglied Florian Beutlrock hatte die Idee des digitalen Nikolauses. Er überzeugte auch den Jugendbeirat der Gemeinde davon. Drei Akteure des Jugendbeirats, Henry Schwegler, Stefanie Schex und Carola Schrettle, sorgen nun per Video dafür, dass die Baarer Kinder am 6. Dezember nicht ganz auf den Nikolaus verzichten müssen.

Der Baarer Nikolaus kommt wirklich aus Baar

Dass es sich im Video um den echten Baarer Nikolaus handelt, wird zweifelsohne klar. Denn gedreht wurde in der Gemeinde, beispielsweise an der Wallfahrtskapelle Maria im Elend. Wer seinen Kindern mit dem Baarer Nikolaus und dem Krampus eine kleine Freude machen möchte, kann sich direkt beim Baarer Jugendbeirat per WhatsApp anmelden.

