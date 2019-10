vor 5 Min.

Der Schauspieler wird Pfarrer

Die Proben laufen in Adelzhausen (stehend von links) Florian Dillitz, Johannes Dollinger, Andreas Danner, Roman Dollinger, und Simon Pfaffenzeller, (sitzend von links) Christina Weber, Madlen Blei, Melanie Göttler, Sandra Klier und Andrea Pfaffenzeller. (vorne links und rechts) die Souffleusen Susanne Diepold und Nicole Fottner, und in der Mitte Regisseur Ralf Fiedler.

In Adelzhausen wird im November „Wallfahrt und Weihwasser“ aufgeführt

„Wallfahrt und Weihwasser“ so lautet der Titel des Stücks, das sich der Theaterverein Adelzhausen für die neue Saison ausgesucht hat. Die Laienspieler feiern mit dem Stück in drei Akten aus der Feder von Katharina Daffner feiert am 10. November im Gasthof Dillitz Premiere.

Zum Inhalt: Schauspieler Anton (Andreas Danner) muss im Wallfahrtsort Au für seinen Onkel (Roman Dollinger) den Aushilfspfarrer spielen, weil dieser für sechs Wochen zu einem alten Freund auf Hospiz nach Südtirol muss. Akribisch hat sich Anton auf sein ungewöhnliches Engagement vorbereitet und scheint für sein Amt gerüstet. Schließlich war er zwölf Jahre Ministrant, liest nur noch in der Bibel und hört brav Radio Vatikan. Trotzdem ist ihm nicht ganz wohl vor seiner offiziellen Amtseinführung.

Als ihm die hübsche Wirtstochter (Madlen Blei) begegnet, ist er schnell in der Zwickmühle. Was darf er als Pfarrer und was nicht? Wider Erwarten läuft alles prima. Er ist der Liebling der Gemeinde mit seiner offenen und herzlichen Art – bis seine Ex-Freundin (Sandra Klier) im Ort auftaucht…

Zuständig für die Inszenierung von „Wallfahrt und Weihwaser“ ist der langjährige Theaterspieler Ralf Fiedler, der diesmal Regie führt.

Aufführungstermine sind am Sonntag, 10. November, um 14 Uhr, am Freitag 15. November, um 19.30 Uhr, am Samstag 16. November, um 18 Uhr, am Freitag 22. November, und am Samstag 23. November, jeweils um 19.30 Uhr. (pha)

Karten gibt es ab Freitag, 1. November, bei Familie Greppmeir unter Telefon 08205/6618

Themen folgen