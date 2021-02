vor 49 Min.

Der Volkshochschule im Wittelsbacher Land fehlen die Einnahmen

Plus Weil viele Kurse wegen Corona nicht stattfanden, entstand ein dickes Minus in der Kasse der Volkshochschule. Wie dieses gedeckt wurde und wo jetzt gespart wird.

Die Volkshochschule (Vhs) im Landkreis Aichach-Friedberg kämpft weiter mit den Corona-Folgen. Wie Geschäftsführerin Susanne Gribl bei der Mitgliederversammlung berichtete, konnten im Jahr 2020 nur 32 Prozent der Ausgaben mit Einnahmen gedeckt werden. Die Kommunen, der Landkreis und der Freistaat kamen für das Minus auf.

In der Volkshochschule werden nach Gribls Angaben Personaleinsparungen vorgenommen und eine 2021 vakant gewordene Verwaltungsstelle (15 Stunden) nicht nachbesetzt. Für den Monat Februar wurde für das gesamte Geschäftsstellenteam Kurzarbeit von 40 Prozent angemeldet.

Fehlende Einnahmen der Vhs im Landkreis Aichach-Friedberg sorgen für Minus

Am 16. März 2020 ging die Vhs in den ersten Lockdown bis zur Wiedereröffnung unter erschwerten Bedingungen Anfang Juli. Der zweite Lockdown startete mit der Schließung der Gesundheits- und Bewegungskurse im November und mit der Vollschließung des Präsenz-Lehrbetriebes im Dezember bis zum heutigen Tag. Wie Gribl erläuterte, konnten von den 2034 Kursangeboten rund 55 Prozent begonnen werden. Die Teilnehmerstunden im Jahr 2019 beliefen sich auf circa 131.700 im Vergleich zu 35.430 im Corona-Jahr 2020. Da sich die Gebühreneinnahmen nach den abgehaltenen Stunden berechnen, ist ein Minus die logische Folge.

Die Wiederaufnahme der Kurse unter strengen Hygienevorschriften, Verkleinerung der Gruppen, Umwandlung von Präsenzkursen in Onlinekurse oder in Outdoorkurse konnte ein noch weiteres Absinken der Teilnehmerstunden verhindern, so Gribl. Der Haushalt der Volkshochschule 2020 konnte aufgrund der Zuzahlungen der Städte, Gemeinden, des Landratsamtes und der Zahlungen des Freistaates Bayern aus dem Rettungsschirm ausgeglichen dargestellt werden. Nach Angaben der Geschäftsführerin wurde die Haushaltssatzung von den Mitgliedern einstimmig beschlossen. Der Vorstand und die Geschäftsleitung wurden ebenso einstimmig entlastet.

Vhs bekommt 1,50 Euro pro Bürger

Die Mitglieder beschlossen zudem eine Satzungsänderung. Die Volkshochschule wird nun mit einem Festbetrag pro Bürger unterstützt. Dieser wird von den Mitgliedern jährlich festgesetzt und beträgt für das Haushaltsjahr 2021 1,50 Euro.

Die Anmeldezahlen für das aktuelle Frühjahrssemester sind nicht auf dem Niveau des Vorjahres, doch die Verantwortlichen erwarten eine Zunahme, sobald die Wiedereröffnung der Präsenzveranstaltungen erlaubt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, sei die Vhs auch auf eine Teilöffnung des Präsenzbetriebes vorbereitet.

Die Geschäftsstelle der Volkshochschule ist täglich von 9 Uhr bis 12 Uhr telefonisch besetzt. Mailanfragen werden auch aus dem Homeoffice beantwortet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen