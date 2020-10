vor 9 Min.

Der neue Netto in Mühlhausen eröffnet erst im nächsten Jahr

Plus Der Netto-Markt in Mühlhausen wird neu gebaut. Doch dessen Eröffnung verschiebt sich. Wo die Mühlhausener vorher Alltagsartikel kaufen können.

Von Carmen Jung

Mühlhausen bekommt einen neuen Netto-Markt. Die Arbeiten am Linken Kreuthweg laufen seit April. Ursprünglich sollte im November alles fertig sein. Doch jetzt verschiebt sich die Neueröffnung. Artikel für den alltäglichen Bedarf bekommen die Menschen in Mühlhausen trotzdem. Dafür sorgt Albert Gutmann.

Eigentlich verkauft Gutmann Schreibwaren, Geschenkartikel, Zeitungen und Grußkarten. Die Netto-Pläne bedeuteten auch für ihn eine Herausforderung. Denn sein "Schreib-Lädle" lag ebenfalls unter dem Netto-Dach. Monatelang ohne Einnahmen zu sein, war für den dreifachen Familienvater keine Option. Gutmann suchte deshalb nach einer Übergangslösung.

Artikel für den alltäglichen Bedarf gibt's auf dem Campingplatz

Er fand sie beinahe exakt gegenüber: Auf dem Campingplatz Lechcamping jenseits der Ortsdurchfahrt richtete er einen Übergangsladen ein. Doch ohne den Frequenzbringer Netto sah er schlechte Aussichten. "Da kommen nur noch die harten Stammkunden", befürchtete er. Also erweiterte er sein Sortiment: Gutmann verkauft nun neben seinen Schreibwaren auch Butter, Hefe oder Mehl. Täglich gibt es frische Semmeln und Brezen, die er bei Scharold im nahen Gewerbegebiet Derching ( Friedberg) holt.

Gutmanns Schreib-Lädle beim Netto hatte 70, der Laden jetzt nur 50 Quadratmeter. Gutmann spricht von einem "Raumwunder". Er könne fast das gleiche Sortiment bieten. Der Umzug im April war entsprechend anspruchsvoll. Aus Gutmanns Worten ist Stolz zu hören, wenn er erzählt: "Am Samstag, 18. April, machte der Netto um 16 Uhr zu, am Dienstag, 21. April, haben wir wieder aufgemacht."

Netto: Der neue Markt wird moderner und nachhaltiger

Jenseits der Straße am Linken Kreuthweg läuft derweil der Neubau. Aus der Sicht des Discounters war er dringend nötig. Auf Anfrage erklärt das Unternehmen, die Filiale habe "nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung" entsprochen. Deshalb beschloss das Unternehmen, einen neuen Markt zu bauen. Bereits 2018 hatte der Affinger Gemeinderat den Plänen zugestimmt. Der veraltete Bebauungsplan machte jedoch Nachbesserungen nötig. Auch im zweiten Anlauf im Januar 2020 gab der Gemeinderat seine Zustimmung.

Die Baustelle des Netto-Marktes in Mühlhausen: Seit April laufen die Arbeiten am Kreuthweg. Der Discounter plant die Eröffnung im ersten Quartal 2021. Bild: Martin Golling

Der neue Netto wächst von 800 auf 1040 Quadratmeter. Integriert werden eine Leergut- und eine Bake-Off-Station, wo Kunden frisch aufgebackene Backwaren offen im Regal finden. Netto spricht von einem moderneren Einkaufserlebnis und nachhaltigeren Standards. Das betrifft nicht nur das Sortiment. Es werde auch auf umweltschonendere Technologien gesetzt. Netto nennt als Beispiele "hocheffiziente LED-Beleuchtungskonzepte" und die Nutzung der Abwärme aus dem Kälteprozess.

Die Eröffnung ist laut Netto fürs erste Quartal 2021 vorgesehen, etwa ein Vierteljahr später als ursprünglich geplant. Das Unternehmen teilt mit: "Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat sich das Baugenehmigungsverfahren verzögert." Gutmann hatte Glück, denn seine Vermieterin hatte noch keine Pläne für seinen Übergangsladen. Er konnte den Mietvertrag, der ursprünglich nur bis November geplant war, verlängern. Der Geschäftsmann geht davon aus, dass er seinen neuen Laden unter dem Netto-Dach im März eröffnen kann. Er wird über 80 Quadratmeter haben. Hinzu kommt beim Netto ein Ihle-Backshop mit kleinem Café.

Albert Gutmann weiß, wie es Tante Emma geht

Albert Gutmann ist mit seinem Übergangsgeschäft weitgehend zufrieden. Zuletzt sind die Umsätze aber zurückgegangen. Es macht sich bemerkbar, dass der Campingplatz nun geschlossen ist. So teilt Gutmann ein wenig das Schicksal manches Tante-Emma-Ladens. Es kommt vor allem Kundschaft, die nicht mehr so mobil ist. Die anderen kaufen gerne in der Stadt ein. Viele Mühlhausener, das weiß Gutmann, fahren in die Augsburger Stadtteile Lechhausen und Hammerschmiede. Wenn sie aber auf die Schnelle noch eine Kleinigkeit brauchten, kämen sie zu ihm. "Davon kann man nicht überleben", erzählt Gutmann.

Der Übergangsladen von Albert Gutmann: Auf dem Gelände von Lechcamping finden die Menschen in Mühlhausen auch Artikel des täglichen Bedarfs. Bild: Martin Golling

Er hat wird deshalb ab November nicht mehr bis 20 Uhr, sondern nur noch von 7 bis 18 Uhr öffnen. Der Laden sei doch etwas abgelegen. Drüben am Kreuthweg hingegen sorgt allein die viel befahrene Ortsdurchfahrt für Frequenz. Für die Geschäftswelt sei der Verkehr, unter dem so viele in Mühlhausen leiden, ein Vorteil, stellt Gutmann fest. "Man lebt nicht nur von der Bevölkerung hier", betont er.

