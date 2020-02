vor 20 Min.

Die Affinger Feuerwehr feiert im Mai ganz groß

Die Affinger Feuerwehr musste 2ß19 insgesamt 46 Mal ausrücken. Jetzt bereitet sich der Verein auf sein 150-jähriges Jubiläum vor. Da ist einiges geboten.

Die Feuerwehr Affing musste im vergangenen Jahr 46 Mal ausrücken. Dritter Bürgermeister Stefan Matzka und Kreisbrandmeister Andreas Stegmann lobten bei der Jahreshauptversammlung die gute Zusammenarbeit und Ausbildung von Alt und Jung in der Feuerwehr Affing. Für den Verein hat ein besonderes Jahr begonnen. Er feiert im Mai sein 150-jähriges Bestehen mit einem großen Fest.

Die Aktiven der Affinger Feuerwehr leisten 450 Stunden

Eingangs hatte Vorsitzender Franz Limmer 68 Mitglieder und Ehrengäste begrüßt. Kommandant Michael Lichtenstern berichtete anschließend von einem insgesamt ruhigeren Jahr mit 46 Einsätzen. Darunter waren acht Brände, darunter der Großbrand im August in Hausen, sieben Verkehrsunfälle, zwei umgestürzte Bäume, diverse Ölspuren und Türöffnungen. Zudem wurden drei Sicherheitswachen durchgeführt. Dadurch beliefen sich die geleisteten Einsatzstunden der 54 aktiven Mitglieder auf knapp 450 Stunden.

Fort- und Ausbildungen standen ebenso auf dem Plan. Diese setzten sich aus 20 Gruppenübungen, vier Gruppenführerübungen und vier Maschinisten-Übungen zusammen. Im Juli legten 25 Aktive die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ erfolgreich ab. Kommandant Lichtenstern gratulierte besonders Richard Fischer, Josef Sturm und Wolfgang Rieß, die die Endstufe sechs erreichten.

Matthias Limmer, Andreas Mießl und Christoph Ziegler absolvierten erfolgreich den Maschinisten-Lehrgang. Darüber hinaus nahmen die Kommandanten, Zug- und Gruppenführer an verschiedenen Fortbildungsabenden der Kreisbrandinspektion teil.

Auch das Vereinsleben kam im vergangenen Jahr nicht zu kurz. Hier berichtete der Vorsitzende unter anderem von einem Kesselfleischessen im Feuerwehrhaus, dem Patenbitten bei den Kameraden der Feuerwehr Haunswies und der Weihnachtsfeier. Auch beteiligte sich der Verein wieder mit einem eigenen Stand am Affinger Weihnachtsmarkt. Kassier Bernhard Stegmann berichtete von einem leichten Rückstand in der Kasse. Dies war auf zahlreicher Anschaffungen für das bevorstehende Jubiläumsfest zurückzuführen.

Alle Feuerwehranwärter besuchten den „Psycho- Sozialen- Notfallversorgungsslehrgang“ in Pöttmes. Es mussten verschiedene praktische Übungen und am Ende eine schriftliche Prüfung abgelegt werden. Im Anschluss gewährte Jugendwart Fabian Lechner einen kleinen Einblick. Die Jugendfeuerwehr umfasse bis zum erfolgreichen Ablegen der Truppmannausbildung drei Mädchen und sechs Jungen. Wegen des anstehenden Jubiläums werden die neuen Jugendlichen erst im September zu einem Schnuppertag eingeladen.

Der Vorverkauf fürs Jubiläum der Affinger Feuerwehr läuft schon

Der Vorsitzende informierte auch über das Jubiläumsfest anlässlich des 150-jährigen Bestehens. Gefeiert wird groß von Donnerstag, 21. Mai, bis Sonntag, 24. Mai im Festzelt im Schlosshof. Limmer appellierte an die Mitglieder, den Verein weiterhin so zahlreich zu unterstützen.

Anlässlich des Jubiläums hat der Verein seine Fahne bereits im vergangenen Jahr zur Restaurierung gebracht. Das symbolische Aushängeschild der Feuerwehr kann in den nächsten Tagen wieder abgeholt werden. Bereits abgeschlossen ist laut Limmer der geplante Umbau der Stadelbar.

"da Huawa, da Maier und I" treten in Affing auf

Am Festwochenende treten auch die bekannte Musikkaabarettgruppe „da Huawa, da Meier und I“ am Samstag, 23. Mai, und die Partyrockband „Troglauer Buam “ am Freitag, 22. Mai, auf. Der Kartenvorverkauf für diese Veranstaltungen ist bereits im Gange.

Das Programm startet am Donnerstag, 21. Mai, um 10 Uhr mit dem Bieranstich samt Weißwurstfrühstück. Am Abend gibt es Alpenrock mit den Lausbuam. Höhepunkt des Festwochenendes ist der Sonntag, 24. Mai. Um 10 Uhr steht ein Festgottesdienst auf dem Programm, um 14 Uhr folgt der Festumzug. Den Festausklang gestalten d’Holzheimer. (AN)

Vorverkauf Karten gibt es bei der Bäckerei Eichner, Zur kleinen Freiheit (Fuzzi) und bei der VR Bank Affing.

