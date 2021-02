vor 16 Min.

Die Corona-Sorgen der Vereine: Viele setzen auf Online-Angebote

Plus Die Corona-Pandemie schränkt das Vereinsleben im Wittelsbacher Land extrem ein. Sportvereine bieten Online-Angebote. Es gibt einen Lichtblick.

Von Alice Lauria

Mit über 20 Online-Terminen pro Woche lockt der TSV Aichach inzwischen seine Mitglieder. Das Programm heißt "Fit daheim" und ist eine klare Kampfansage an den "Corona-Speck". Dies ist nur eine der Auswirkungen, die die Corona-Pandemie auf das Leben von Sportvereinen im Wittelsbacher Land hat. Vier Verantwortliche berichten, wie es ihren Vereinen geht.

Der TSV Aichach blickt positiv in die Zukunft

Nicole Vogt, Geschäftsführerin des größten Vereins im Landkreis, berichtet erfreut, dass die "Stimmung bei den Mitgliedern sehr gut" ist. Generell halten die Mitglieder dem Verein die Treue, vor allem die langjährigen. Dennoch verzeichnet der Verein mit aktuell 2642 Mitgliedern immerhin 130 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Austritte an sich liegt laut Vogt "im normalen Bereich". Allerdings fehlt diesmal der Ausgleich der Neueintritte, die praktisch völlig ausgeblieben sind. Durch das große Angebot, das auch laufend ausgebaut wird, blickt der Verein dennoch positiv in die Zukunft. Die Stimmung in den Mannschaften und Abteilungen sei gut, auch weil sich immer mehr Abteilungen einiges einfallen lassen, um die Mitglieder bei Laune zu halten und das Gemeinschaftsgefühl zu fördern. So werden untereinander beispielsweise Challenges über soziale Medien ausgetragen.

Dem TSV Aichach fehlen Einnahmen aus Hallenvermietungen

Die Skiabteilung Ski hat sämtliche Kurse und Fahrten der Saison abgesagt. Viele Abteilungen können ihre Turniere nicht anbieten. Einkünfte aus Hallenmieten und Veranstaltungen fallen dem Verein weg. Allein die Faschingsbälle, die normalerweise jetzt stattfinden würden, sind ein erheblicher Verlust. Die Vorstandssitzungen können immerhin online stattfinden. Und die Übungsleiter wissen Feedback zu schätzen und freuen sich, wenn daran viele, auch langjährige Mitglieder teilnehmen. Der TSV engagiert sich verstärkt online. Neue digitale Angebote gibt es inzwischen von den Handball-Minis und den Ringern. Krafttraining für die Jugend bietet die Abteilung Leichtathletik online an. Für die Kinder gibt es jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Programm mit Pia Sprenger. "Wir bleiben dran und versuchen für jeden etwas anzubieten", kommentiert Vogt das umfangreiche online Angebot.

Wie lange die Sportanlagen der Vereine im Landkreis (hier der Fußballplatz des TSV Sielenbach) noch abgesperrt bleiben müssen, ist nicht abzusehen. Dennoch sind die Vorstände guter Dinge, denn die Mitglieder halten ihren Vereinen die Treue. Bild: Alice Lauria

Holger Blaufuß, Geschäftsführer beim TSV Sielenbach, sieht besonders die Abteilungen Kinderturnen und Damengymnastik beeinträchtigt. So konnten die Sielenbacher Kinder seit März 2020 nicht mehr zum Turnen und Toben in der Turnhalle der Mittelschule zusammenkommen. Zwischenzeitlich wäre es im Sommer vielleicht vertretbar gewesen, allerdings wurde die Halle als Klassenzimmer für die korrekten Abstände benötigt. In der Damengymnastik konnte zeitweise in der Stockschützenhalle Zumba angeboten werden. "Vor allem die Hallensportarten sind gebeutelt", sagt Blaufuß. Fußball und Tennis waren immerhin im Sommer mit Hygienekonzept fast normal wieder möglich. Auch in Sielenbach hat die Abteilung Ski die komplette Saison 2020/2021 abgesagt. Was die kommenden Monate angeht, hat der Vereine noch keine konkreten Pläne, zu ungewiss sind die Lage und die Aussichten. "Man kann nur abwarten" findet Blaufuß. Positiv ist auch in Sielenbach: Die Mitglieder halten dem Verein die Treue. Mit 529 Mitgliedern sind es lediglich zehn weniger als im Vorjahr. Allerdings fehlen auch hier die Neuzugänge.

Der BC Adelzhausen bietet jungen Fußballern ein Video

Der BC Adelzhausen bietet seinen Mitgliedern momentan Skigymnastik und Damengymnastik online an. "Wir versuchen über Online-Training unseren Mitgliedern was zu bieten", erklärt Vorsitzender Armin Seidel. Auch ein Video für die jungen Fußballer wird angeboten. Wie gut diese Angebote genutzt werden, ist allerdings unklar, da schwer nachvollziehbar. " Corona lähmt das ganze Vereinsleben. Die Leute sind unzufrieden, weil sie das Angebot nicht wahrnehmen können", lautet Seidels Resümee. Dennoch bleiben auch die Adelzhauser ihrem Verein größtenteils treu. Die Skisaison ist in Adelzhausen noch nicht ganz abgesagt. Der Verein hofft auf eine Zweitagesfahrt Anfang März und eine Tagesfahrt Mitte März. Allerdings sehen die Verantwortlichen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch diese beiden Termine wie alle anderen abgesagt werden müssen. Umso überraschter war Seidel über die hohe Zahl an Anmeldungen.

In Pöttmes spricht der TSV-Chef von einer dramatischen Situation

Anton Neukäufer vom TSV Pöttmes nennt die aktuelle Situation "dramatisch für die Vereine". Er sagt: "Durch den fehlenden Kontakt geht der Überblick verloren." Bedanken will sich Neukäufer dennoch bei seinen Mitgliedern, dass auch sie dem Verein die Treue halten. Denn der TSV Pöttmes hat "keinen Mitgliederverlust zu verzeichnen", wie der Vorsitzende betont. Gemeint ist auch hier, dass sich die Austritte auf Vorjahresniveau belaufen. Dass bei manchen langjährigen Mitgliedern, gerade im Bereich Gymnastik, der Verein nicht nur zur körperlichen Fitness dient, sondern auch ein wichtiger sozialer Faktor im Leben der Mitglieder ist, bereitet Neukäufer hingegen einige Sorgen.

