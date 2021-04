Die Corona-Testpflicht an den Schulen macht Sinn

Warum das Argument von Eltern, ein positiver Corona-Test im Unterricht sorge für die Stigmatisierung von Schülern, konstruiert ist.

Beim aktuellen Hü und Hott der Corona-Politik ist die Kritik nahezu unausweichlich und auch gerechtfertigt. Allen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Genau das wird versucht und mündet in einem Maßnahmen-Katalog im Auf und Ab, den irgendwann keiner mehr nachvollziehen kann. Was gelten denn derzeit für Regeln, warum und wie lange noch?

Schüler und Lehrer wissen eine Woche Bescheid über Unterrichtsform

Zumindest Schüler und Eltern wissen für eine Woche ab heute Bescheid. Wer ab Montag zurück in die Schule darf, kann oder muss, steht seit Freitag fest. Und Selbsttests werden im Unterricht zweimal die Woche Pflicht für Lehrer und Schüler. Das macht Sinn. Leider sind manche Eltern nicht so vernünftig, ein krankes Kind zu Hause zu lassen. Der Druck im Job ist hoch, Betreuungsmöglichkeiten fehlen oft – aber darf das eine Entschuldigung sein? Nein.

Im Schulleben gibt es viele Momente, in denen Ausgrenzung droht

Das Argument mancher Eltern, dass ein positiver Corona-Test zur Stigmatisierung führt, erscheint konstruiert. Im Schulleben gibt es leider viele Momente, in denen Kinder und Jugendliche Spott und Häme ihrer Mitschüler ausgesetzt sein können. Nicht jeder kann gut singen, malen oder ist ein guter Sportler. Eine schlechte Note ist auch kein Grund, fröhlich zu sein. Und vom unsäglichen Mobbing brauchen wir gar nicht zu reden. Wer das alles verhindern will, der muss in Konsequenz für Dauer-Distanzunterricht sein und die Kinder auch digital abschotten. Im Netz wird nämlich am schlimmsten ausgegrenzt.

Bei positiven Tests sind vor allem die Lehrer gefragt

Jetzt sind vor allem die Lehrer gefragt, bei positiven Schnelltests die Situation gut aufzufangen. Das ist ja auch bei all den anderen beschriebenen Problemen ihre Aufgabe. Auch in den vergangenen Monaten waren Schüler positiv. Lehrer sagen, das habe selten oder nie dazu geführt, dass Infizierte ins Abseits gestellt worden wären. Warum sollte das jetzt bei Tests in der Schule anders werden?

