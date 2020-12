vor 28 Min.

Die Maskenpflicht im Wittelsbacher Land gilt jetzt auch nachts

Corona-Update: Änderung in der Maskenpflicht, Sieben-Tage-Inzidenz sinkt und ein weiterer Corona-Todesfall im Landkreis Aichach-Friedberg.

Von Marlene Weyerer

Die Zahl der Menschen, die im Wittelsbacher Land an oder mit Corona gestorben sind, ist auf 39 gestiegen. Elf davon waren Bewohner des Heilig-Geist-Spitals in Aichach, 17 Bewohner des AWO-Heims. Die Zahl der Covid-19-Patienten im Aichacher Krankenhaus ist ebenfalls leicht gestiegen. Am Donnerstag waren es 19, am Freitag 24 Menschen. Sechs Patienten liegen auf der Intensivstation, vier von ihnen werden beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz dagegen ist laut Robert-Koch-Institut am Freitag auf 155,2 gesunken. Am Donnerstag lag sie noch bei 189,4. Insgesamt seien laut Landratsamt seit Beginn der Pandemie 2173 Menschen positiv auf Corona getestet worden. In den vergangenen sieben Tagen waren es 238, davon 34 in Aichach, 62 in Friedberg, 20 in Mering und 34 in Kissing. Aktuell befinden sich 639 Menschen in Quarantäne.

Neue Corona-Fälle an Schulen im Kreis Aichach-Friedberg

Auch einige Schulklassen und Kindergartengruppen sind wegen Corona-Fällen in Quarantäne. An mehreren Einrichtungen gab es neue Fälle. Im Kindergarten Wurzelkinder in Pöttmes sind zwei Erzieherinnen positiv auf Corona getestet worden. 16 Kinder und vier weitere Erzieherinnen gelten als enge Kontaktpersonen und müssen in Quarantäne. An der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach wurde eine Person positiv getestet und 19 Personen müssen in Quarantäne. In der Grundschule Eurasburg ist ein Schüler positiv getestet worden. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes laufen allerdings noch. Im Haus an der Paar in Aichach ist ein weiterer Bewohner positiv getestet worden.

Nach der kürzlichen Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird die Maskenpflicht im Wittelsbacher Land erweitert. Wie das Landratsamt mitteilte, gilt die Maskenpflicht weiterhin für den Aichacher Stadtplatz, den Meringer Marktplatz und in Friedberg am Marienplatz, an der Ludwigstraße und dem Volksfestplatz. Allerdings muss an diesen Plätzen ab Samstag 0 Uhr nicht nur von 8 bis 18 Uhr, sondern rund um die Uhr die Maske getragen werden. Außerdem gilt ein Alkoholverbot von 22 bis 6 Uhr.

