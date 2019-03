14.03.2019

Diskussion zur Geburtshilfe

Frauen-Union in Aichach

Die Frauen-Union Aichach-Friedberg veranstaltet am Montag, 18. März, in Aichach eine Informations- und Diskussionsrunde zum Thema „Geburtenabteilung im Krankenhaus Aichach“ mit dem Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek, Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Pflege im Landtag, Christian Alex, Landesvorsitzender des Arbeitskreises Gesundheit der CSU, und dem Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko. Beginn ist um 18.30 Uhr im TSV-Re(h)staurant. Kreisrätin Michaela Böck (CSU), Mitglied im Werkausschuss des Kreistages, leitet die Diskussion. Auch Hebammen und Gynäkologen sind unter den Gästen. Landrat Klaus Metzger hat sein Kommen in Aussicht gestellt, falls ein vorausgehender Termin rechtzeitig zu Ende ist. (AN)

