vor 33 Min.

Dreikönigssingen in St. Magnus

Arzberger Classics bieten eine Mischung von Klassik bis Volksmusik in Kühbach. Kartenvorverkauf beginnt

Zum Start in ein neues Jahr findet auch heuer ein Dreikönigssingen in der Kühbacher Pfarrkirche St. Magnus statt. Veranstaltet wird es von Arzberger Classics, die das Konzert seit Jahren organisieren. Es wird eine Mischung aus bayrisch-alpenländischer Volksmusik und klassischer Musik geben, die den besonderen Reiz des Festkonzertes ausmacht.

Das Bläserensemble Rast unter der Leitung des Trompeters Joseph Rast soll dem Dreikönigstag den festlichen Rahmen verleihen mit Musik aus Barock und Renaissance, die mit ihrer Fülle in der Kühbacher Pfarrkirche St. Magnus am richtigen Ort ist. Festlicher Blechbläserklang mit Hörnern, Trompeten und Posaunen ist schon seit Jahrhunderten eng verbunden mit der Weihnachtszeit.

Des Weiteren wird am Dreikönigstag der Familiengesang Röpfl zu hören sein. Die Familie Röpfl war vor einigen Jahren schon als Instrumentalensemble zu Gast und wird dieses Jahr mit Gesang zu hören sein.

Auch keine Unbekannten in Kühbach sind die Musiker der Gröbenbach Musi, die laut Veranstalter zum Besten gehören, was es im Bereich der Saitenmusik zu hören gibt, und die sich der Tradition des Tobi Reiser verschrieben haben. Mit Zither, Kontrabass und zwei Gitarren sind sie ein präzise und fein musizierendes Ensemble, das mit seinen Klangnuancen überrascht.

Beginn des Dreikönigssingens ist am Dreikönigstag, 6. Januar, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Magnus in Kühbach. (AN)

für das Dreikönigssingen können unter www.arzberger-classics.de und telefonisch unter 08258/997444 reserviert oder an der Konzertkasse erworben werden.

Themen folgen