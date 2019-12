06.12.2019

Dreiseithof: Wohnungen statt Gewerbe

Wohnungen statt Gewerbe sollen in das Erdgeschoss im Nordstadel des Dreiseithofes in Heretshausen kommen. Der Gemeinderat wird darüber in seiner nächsten Sitzung im Januar beraten.

Räte diskutieren nicht über Antrag aus Heretshausen

Statt der geplanten Gewerbeeinheit sollen in dem historischen Dreiseithof in Heretshausen (Gemeinde Adelzhausen) zwei seniorengerechte Wohnungen gebaut werden. Über die Nutzungsänderung zu diskutieren, lehnte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch aus einem bestimmten Grund ab.

Der Bau schreitet laut Bürgermeister Lorenz Braun gut voran. Bis Mitte kommenden Jahres rechne der Bauherr damit, dass die Erschließung der Straße fertig sei, teilte er auf telefonische Nachfrage mit. Der Bauherr selbst schreibt in seinem Antrag, dass die baufälligen Teile des Nordstadels auf der Westseite komplett abgetragen seien. „Die Errichtung des Ersatzbaus gemäß erfolgter Baugenehmigung ist in vollem Gange.“ Der erhaltenswerte Ostteil des Stadels sei mittlerweile in Absprache mit den Denkmalbehörden vollständig unterfangen und das Kreuzganggewölbe durch 250 Stützen gesichert.

Weiter heißt es: „Mittlerweile liegt dem Landkreis und dem Denkmalschutz eine vollständige statische Berechnung beziehungsweise ein Konzept vor, wie der Rest-Nordstadel zu sanieren wäre.“ Das Landratsamt werte dieses Konzept jedoch so, dass die Ertüchtigung der Statik eine neue Tektur darstelle, die in einem weiteren Baugenehmigungsvorgang zu entscheiden sei. Verbunden mit dieser Tektur hatte der Bauherr auch einen Antrag auf Nutzungsänderung gestellt: Die bereits genehmigte Gewerbeeinheit soll in zwei seniorengerechte Wohnungen auf Hofebene umgeplant werden. Die Planungsunterlagen waren allerdings nicht vollständig. Der Statiker müsse noch einige Sachen mit einbringen, sagte Braun.

Seine Anregung, über den Antrag trotzdem abzustimmen, lehnte der Gemeinderat ab. „Ohne Unterlagen brauchen wir es nicht behandeln“, sagte Anton Schieg. Peter Gerrer und Peter Haug ärgerten sich außerdem über „scheibchenweise“ Änderungen bei dem Bauvorhaben. Die Gewerbeeinheit sei vom Landratsamt festgeschrieben worden, sagte Gerrer. (drx)

