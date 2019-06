vor 28 Min.

Ecknacher wallfahrten wie in alten Zeiten

Am Pfingstmontag werden die Ecknacher wieder nach Inchenhofen wallfahren. Dieser Pilgerzug hat in dem Aichacher Ortsteil eine lange Tradition. Foto: Erich Echter

Bewohner des Aichacher Stadtteils ziehen seit Jahrhunderten nach Inchenhofen. Welchen Ursprung das religiöse Brauchtum im Frühjahr hat und welche weiteren Bittgänge und Wallfahrten der Pfarrei in Vergessenheit geraten sind

Von Erich Echter

Die Bewohner des über 1200 Jahre alten Aichacher Ortsteils Ecknach waren stets fleißige Wallfahrer. Das geht aus Pfarrakten von 1797 her. Die älteste Wallfahrt der Pfarrei ist sicherlich der Bittgang zum heiligen Leonhard nach Inchenhofen. Im Mirakelbuch der Leahada Wallfahrt wird die Ecknacher Wallfahrergruppe 1659 zum ersten Mal erwähnt. Das Pfarrbuch von 1797 berichtet auch, dass die Zisterziensermönche von der Gemeinde Ecknach 30 Kreuzer als Opfer erhielten, die sofort ausbezahlt werden mussten. Auch der Prozessionsführer musste dem Mesner der Wallfahrtskirche Sakristei- und Läutgeld zahlen.

Im Mirakelbuch ist 1659 zu lesen: „Für das wundertätige Wirken des hl. Leonhard stiftete die Pfarrei Oecknach (Ecknach) eine Opferkerze.“ Weiter schreibt der Zisterzienserabt: „Am Sonntag vor Christi Himmelfahrt zogen Wallfahrer aus Ecknach mit noch anderen Wallfahrergruppen aus den umliegenden Orten feierlich in Inchenhofen ein.“

Anfangs gingen die Ecknacher in der Kreuzwoche, ab Mitte des 19. Jahrhundert pilgerten sie am Dienstag nach Pfingsten nach Inchenhofen, bis der damalige Pfarrvikar und spätere Pfarrer von Ecknach, Johann Sosnik, 1969 die Wallfahrt nicht mehr weiter verfolgte. Als der Klingener Geistliche Gerd Riegl nach dem Tod von Pfarrer Sosnik in Ecknach als Vikar tätig war, regte er 1984 die Wallfahrt nach Inchenhofen wieder an. Seitdem gehen die Ecknacher am Pfingstmontag, dem Hochfest des heiligen Leonhard, nach Inchenhofen.

Die Wallfahrt nach Inchenhofen war nicht der einzige Bittgang der Pfarrei. Für eine gute Ernte wurde früher in Bayern und auch in Ecknach vor allem an den drei Tagen um Christi Himmelfahrt gebetet.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gingen die Ecknacher auch zu nahen und weiter entfernten Kirchen, wie das alte Pfarrbuch aussagt. So führte der Weg an den Bitttagen oder Kreuzwoche (um Christi Himmelfahrt) nach Klingen, Aichach und Nisselsbach. An anderen Tagen wurden Wallfahrten nach Blumenthal (St.-Georgs-Kirchlein), Maria Birnbaum (Sielenbach), Oberwittelsbach, Lauterbach (Markt Altomünster), St. Franziskus nach Dasing, Augsburg, ja sogar bis Grafrath unweit des Ammersees abgehalten. Am Schauerfreitag (Freitag nach dem Feiertag Christi Himmelfahrt) fand in Ecknach ein Kreuzgang (Flurumgang) statt. An vier Stellen in der Flur des heutigen Stadtteils wurde das Evangelium gesungen und am Ende der Segen mit dem Kreuzpartikel für die Felder erteilt.

Die alten Wallfahrten sind in Ecknach in Vergessenheit geraten. Nur die Wallfahrt nach Augsburg wurde bis 1965 aufrechterhalten. Heute werden nur noch die Fußwallfahrt nach Inchenhofen am Pfingstmontag und der Flurumgang abgehalten. Zudem wird am Laurentiustag die Messe im Weiler Nisselsbach gelesen. Hans Burgmair von der Ecknacher Kirchenverwaltung liegt die Pfingstwallfahrt zum heiligen Leonhard besonders am Herzen. Er hofft dass am Pfingstmontag zahlreiche Ecknacher nach Inchenhofen pilgern. Gestartet wird um 4.45 Uhr an der Pfarrkirche St. Peter und Paul.

