vor 25 Min.

Edi Fuchshuber aus Ecknach ist auch mit 80 sehr aktiv

An seinem 80. Geburtstag ließen die Ecknacher Vereine ihr Ehrenmitglied Edi Fuchshuber hochleben: (von links stehend) Schützenmeister Rudi van Tricht, Herbert Höß (Kriegerverein), Peter Meitinger (CSU), Klaus Naß (Vorsitzender Feuerwehr), Franz Lutz (VfL Ecknach), Simon Rettenberger (Schäferhundeverein) und Robert Chum (Schützen), (sitzend von links) Elfriede van Tricht (Schützen), Edi Fuchshuber, Irma Fuchshuber. Monika Chum (Schützen).

Seinen 80. Geburtstag konnte kürzlich Edi Fuchshuber aus Ecknach (Stadt Aichach) feiern. Fuchshuber arbeitete über 40 Jahre beim Aichacher Unternehmen Julius Zorn (Juzo). Wegen seiner fachlichen Kenntnisse über Hundezucht ist er über die Region hinaus bekannt. Auch mit seinen 80 Lenzen ist der Jubilar noch mit seinen Vierbeinern aktiv, die er täglich hegt und pflegt. Seit 1965 ist er Mitglied beim Schäferhundeverein Aichach.

An seinem Jubeltag überraschten die Firmenchefs von Juzo, Uwe Schättler und Annerose Zorn, die mit ihrem Gatten Bill aus den Vereinigten Staaten angereist war, ihren ehemaligen Mitarbeiter. Dem Schützenverein Ecknachtaler Ecknach steht der Edi immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Seit 1956 ist er dort aktiv und mittlerweile Ehrenmitglied. Über 35 Jahre schoss er in den Vereinsmannschaften und acht Mal war er Schützenkönig. 28 Jahre lang war er Fähnrich. Ehrenmitglied ist Fuchshuber auch bei der Ecknacher Feuerwehr und beim Krieger- und Soldatenverein, dem er seit seiner Bundeswehrzeit angehört. Dem CSU-Ortsverband Ecknach gehört er seit 1983 an und ist Gründungsmitglied.

An seinem Jubeltag gratulierten als Erstes seine Gattin Irma, Sohn Edi und Tochter Alexandra sowie die vier Enkelkinder dem Opa. In die Reihen der Gratulanten reihten sich auch Nachbarschaft, Freunde, Bekannte, Bürgermeister Klaus Habermann, der Schäferhundeverein und die Ortsvereine ein. (ech)

