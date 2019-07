00:33 Uhr

Ehre für Ehrenamtliche

Bürgermeister lobt Engagement der Hollenbacher Bürger. Stellvertretend hebt er drei Vereinsmitglieder hervor

Knapp 50 ehrenamtliche Frauen und Männer folgten einer Einladung der Gemeinde Hollenbach und kamen zum Ehrenamtsempfang an den Rathausplatz. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler bedankte sich im Namen der Gemeinderäte bei den Vertretern der Vereine, Feuerwehren und gemeindlichen Gruppierungen für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle aller Bürger.

Ziegler lobte die Ehrenamtlichen: „Euer Engagement macht unsere Ortsteile zu dem, was sie sind. Ohne euch wären wir nur eine Aneinanderreihung von Häusern.“

Mit Sebastian Hammer und Andreas Stadlmayr von den „Pistoleros“, einem äußerst erfolgreichen Schützenteam von Grüne Eiche Schönbach, das heuer den sensationellen Aufstieg in die Oberbayernliga schaffte, sowie Birgit Reich, einem Urgestein des Theatervereins Krebsbachtaler Dorfbühne, ehrte Bürgermeister Ziegler jetzt drei wichtige Vereinsstützen namentlich. Die Freiwilligen warten das ganze Jahr über mit tollen Aktionen in der Öffentlichkeit auf, wirken aber auch eifrig im Hintergrund. So werden Kindern Freizeitbeschäftigungen und Neubürgern eine Plattform geboten, um Kontakte zu knüpfen. (mika)

