vor 37 Min.

Ehrenkreisbrandinspektor Robert Ettinger stirbt im Alter von 80 Jahren

Der frühere Kreisbrandinspektor aus Aindling ist tot. Er war nicht nur in der Aindlinger Wehr eine prägende Figur.

Der Ehrenkreisbrandinspektor Robert Ettinger aus Aindling ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren.

1958 war der gebürtige Aindlinger der Freiwilligen Feuerwehr Aindling beigetreten. Zwölf Jahre später wurde er deren stellvertretender Kommandant. Von 1978 bis 1984 war er ihr Erster Kommandant. 1983 übernahm er das Amt des Kreisbrandmeisters, von 1984 bis 2000 war er Kreisbrandinspektor.

Engagement über das Einsatzgeschehen hinaus

Der derzeitige Kommandant der Aindlinger Feuerwehr, Andreas Ehleider, und ihr Vorsitzender, Peter Riegl jun., erinnern auch an Ettingers Engagement über das Einsatzgeschehen hinaus: So sei der Neubau des Feuerwehrhauses an der Peter-Sengl-Straße in seine Amtszeit gefallen. Auch die Freundschaft mit der Feuerwehr Fürstenfeld aus der Steiermark habe ihm sehr am Herzen gelegen.

1999 wurde Ettinger mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz des Landkreises Aichach-Friedberg in Silber ausgezeichnet. 2000 wurde dem Ehrenkommandanten der Aindlinger Wehr der Titel des Ehrenkreisbrandinspektors verliehen. Drei Jahre zuvor hatte er das Steckkreuz für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen vom Freistaat Bayern verliehen bekommen. Landrat Klaus Metzger und Kreisbrandrat Christian Happach hoben in ihrem Nachruf Ettingers vorbildliches Engagement, seine Disziplin und sein kameradschaftliches Wirken hervor. Ettinger hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

