vor 45 Min.

Ein Platz zum Wohlfühlen

Die Tagespflege im Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach erhält den kirchlichen Segen. In den ehemaligen Räumen der Kinderkrippe können bis zu 15 Senioren mit Pflegebedarf tagsüber betreut werden. Start ist am nächsten Montag

Von Josef Mörtl

Es war ein großer Tag für das Kühbacher Pfarrer-Knaus-Heim. Bei herrlichem Spätherbstwetter segnete Diakon Michael Gastl die Räume der Tagespflege. Neben vielen Kühbachern nahmen auch die beiden Bürgermeister Hans Lotterschmid und Stefan Schneider sowie etliche Marktgemeinderäte am Weiheakt teil. Es war die erste offizielle Amtshandlung von Diakon Michael Gastl. Er sprang für Pfarrer Paul Mahl ein, der wegen dreier Taufen an diesem Tag verhindert war. Zum Empfang gab es Sekt und Häppchen, die von der Küche des Pfarrer-Knaus-Heims bereitgestellt wurden. Und es waren viele Kühbacher gekommen, die sich die neuen Räumlichkeiten ansehen wollten.

Federico Freiherr von Beck-Peccoz sprach die Begrüßungsworte und wies auf die Wichtigkeit einer Tagespflege hin. Die Nachfrage nach solch einer Einrichtung werde immer größer. Die älteren Menschen würden immer mehr. Auch Bürgermeister Hans Lotterschmid wies in seinen Grußworten auf die Bedeutung einer solchen Einrichtung für die Marktgemeinde hin. Auch er meinte: „Heute ist ein großer Tag für Kühbach.“ Die Tagespflege habe sich in Kühbach richtig aufgedrängt. Diakon Michael Gastl erzählte die beeindruckende Geschichte eines alten Menschen. Er sprach Gebete und segnete die Räumlichkeiten mit Weihwasser.

Dann wurde mit Sekt angestoßen. Kirchenpfleger Franz Baumer berichtete, dass eine Spende, je zur Hälfte von der Pfarrgemeinde und dem Diakon Michael Gastl, der Tagespflege zugutekommt. Stolz meldete Heimleiter Klaus Ponkratz außerdem, dass von der Glücksspirale ein Betrag von 17100 Euro für die Tagespflege an das Heim ausgeschüttet worden war.

Ponkratz und die Leiterin der neuen Tagespflege, Katharina Knöferl, erklärten im Gespräch, dass dieser Tag auch mit vielen Arbeiten verbunden war. Aber zur Eröffnung glänzten die neuen sonnendurchfluteten Räume mit dem neuen Mobiliar. Die Menschen in dieser Einrichtung sollen sich wohlfühlen, betonten beide. Die Tagespflege ist ein teilstationäres Angebot des Pfarrer-Knaus-Heims. Sie bietet älteren Menschen die Möglichkeit, in einer familiären Atmosphäre den Tag zu verbringen. Sie soll eine Ergänzung zur ambulanten Pflege sein und ermöglicht den zu Hause pflegenden Angehörigen, Kraft zu schöpfen und Zeit für persönliche Bedürfnisse zu finden.

Betreut werden die Tagesgäste überwiegend in Gruppen. Einzelbetreuungsangebote sind ein Bestandteil der Tagesstruktur. Angebote wie Orientierungsübungen, Gedächtnistraining oder kreatives Gestalten sollen den Senioren geistige Anregung geben und zur körperlichen Aktivität beitragen. Mahlzeiten werden gemeinsam im Wohn- und Essbereich eingenommen und von der hauseigenen Küche zubereitet. Bei Verordnungen, wie zum Beispiel Krankengymnastik oder Logopädie, wird Unterstützung bei der Auswahl von Therapeuten geboten. Die Anwendung ist auch in den Räumen der Tagespflege möglich. Ab Januar 2020 wird im Heim zudem eine Pfarrer-Knaus-Aroma-Pflege angeboten.

Die Tagespflege in Kühbach nimmt ihren Betrieb am Montag, 4. November, auf. Sie ist geöffnet von 8 bis 16 Uhr und bietet Platz für bis zu 15 ältere Menschen von Pflegegrad eins bis fünf. Ein Fahrdienst steht zur Verfügung. Interessenten können sich bei Heimleiter Klaus Ponkratz melden, Telefon 08251/ 887090. (mit mz-)

