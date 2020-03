Ein Wunsch wird wahr: Gundelsdorfer bekommen einen Dorfplatz

Plus Seit Langem gibt es in Gundelsdorf den Wunsch nach einem Dorfplatz. Alle Vereine arbeiteten daher mit einer Fachfirma einen Planentwurf aus. Wie das Areal aussehen soll.

Die Gundelsdorfer bekommen einen Dorfplatz. Damit geht ein lange gehegter Wunsch der örtlichen Vereine in Erfüllung. Am Montagabend stimmte der Pöttmeser Marktgemeinderat mit 20:1 (Gegenstimme: Heinz Schrammel , CSU ) dem Planentwurf zu, den alle Gundelsdorfer Vereine mit der Firma Christoph aus Weichenberg ( Aindling ) ausgearbeitet hatten.

Alle neun örtlichen Vereine in Gundelsdorf tun sich zusammen

Alle Fraktionen lobten das Engagement der Vereine, die sich vielfach zusammengesetzt hatten. Bereits im Herbst 2018 hatten Feuerwehr , Schützen, Gartenbauverein, FC Gundelsdorf , Kriegerverein, Kirchenverwaltung, Frauenbund, Hütt’n und Liederkranz sich mit einem Antrag auf einen Dorfplatz an die Marktgemeinde gewandt.

Der Platz soll an der Pfarrer-Kessler-Straße zwischen dem Feuerwehrhaus und dem neuen Schützenheim entstehen. Dort wollen die Gundelsdorfer beispielsweise ihren karitativen Weihnachtsmarkt, Feuerwehrgrillfeste oder Pfarrfeste abhalten. Der Platz soll außerdem ganzjährig ein Aufenthaltsort für die Bewohner der Ortschaft sein.

Dorfplatz soll Bocciabahn, Sitzecke und Gerätehütte enthalten

Monika Huber von der Firma Christoph stellte den Planentwurf im Gemeinderat unter den Augen von rund 25 Zuhörern vor. Als problematisch bezeichnete sie den großen Höhenunterschied von der Terrasse des Schützenheims zum bestehenden Gelände. Das Areal soll durch Mauern gegliedert werden. Eine kleine Treppe soll von der Terrasse zum Dorfplatz herunterführen. Neben der Treppe soll eine ruhigere Ecke für die Mutter-Kind-Gruppe mit einem Sandkasten und möglicherweise einer Rutsche entstehen. Ebenfalls neben der Treppe, aber schon zum Dorfplatz gehörend, soll es einen Sitzbereich geben. Außerdem sind eine Bocciabahn und eine Gerätehütte vorgesehen, in der die Vereine ihr Material für Feste verstauen können.

Der Planentwurf zeigt oben in Rot das Schützenheim mit der vorgesehenen Terrasse. Rechts zu sehen: Die Ecke (braun markiert), die für die Mutter-Kind-Gruppe entstehen soll. Darunter, rot markiert, die Gerätehütte der Vereine. Links ist das Rechteck für die geplante Bocciabahn erkennbar. Bild: Entwurf: Monika Huber, Firma Christoph

Dritter Bürgermeister Thomas Huber (Bürgerblock), selbst Gundelsdorfer, fand den Entwurf „sehr gelungen“. Der Platz solle „dauernd belebt“ werden. „Je mehr sich da abspielt, desto besser“, so Huber. Ihm zufolge erbringen die Vereine zahlreiche Eigenleistungen: So erstellt der Schützenverein die Parkplätze entlang der Straße und die Terrasse des Schützenheims. Die Ortsvereine kümmern sich außerdem um die Gerätehütte , die Gemeinde bezahlt das Material. Um die Gestaltung des Platzes kümmert sich die Firma Christoph.

Kosten für Dorfplatz in Gundelsdorf betragen über 110.000 Euro

Bürgermeister Franz Schindele sprach von Materialkosten von 15.000 Euro und von rund 98.000 Euro, die Monika Huber zufolge für die Gestaltung der Garten- und Freiflächen anfallen. Schindele nannte den Dorfplatz ein „ganz wichtiges Projekt“: Gundelsdorf brauche einen Mittelpunkt, wo sich die Menschen treffen könnten. Nach den Sommerferien solle der Platz fertig sein.

Alwin Wagner (CWG) lobte den gemeinsamen Einsatz der Gundelsdorfer Vereine für ihren Ort. Möglicherweise sei der Platz für etwas weniger Geld umsetzbar, hoffte er. Heinz Schrammel ( CSU ) kritisierte, in den Sitzungsunterlagen seien keine Informationen zum Dorfplatz enthalten gewesen, vor allem keine Kostenschätzung. Auf dieser Grundlage könne er nicht abstimmen. Schindele räumte ein, aufgrund technischer Probleme hätten die Informationen erst sehr spät digital eingestellt werden können. Er hielt den Gemeinderat dennoch für beschlussfähig. Thomas Huber entschuldigte sich für die vorab nicht verfügbare Kostenschätzung. Sie sei kein Geheimnis gewesen.

Manfred Graser , Fraktionssprecher des Bürgerblocks, hielt die Planung für passend und sprach von einer „sehr intakten Dorfgemeinschaft“ in Gundelsdorf. Die Zweite Bürgermeisterin Sissi Veit-Wiedemann ( CSU ), ebenfalls Gundelsdorferin, appellierte an die Gundelsdorfer, sich im Gegenzug am Historischen Marktfest zu beteiligen.

