vor 40 Min.

Einbrecher erbeuten im Aichacher Bauhof 1,50 Euro

Die Diebe durchwühlen im Bauhof-Gebäude alle Räume, finden aber nur ein paar Münzen. Laut Polizei fällt der angerichtete Sachschaden deutlich höher aus.

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 16.15 Uhr und Mittwoch, 2.50 Uhr in den Aichacher Bauhof in der Münchener Straße eingebrochen. Dazu überkletterten sie laut Polizei das Zufahrtstor zum Gelände und schlugen anschließend an einem Garagentor eine Plexiglasscheibe ein.

Die Aichacher Polizei hofft auf Hinweise

Im Inneren des Gebäudes durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume und nahmen Kleingeld in Höhe von 1,50 Euro mit. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben aktuell auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-11 entgegen. (AN)

Themen folgen