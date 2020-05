11:34 Uhr

Einbrecher mit Beute erwischt

Ein Mann bricht in Aichach bei einer Firma ein und stiehlt Gegenstände im Wert von etwa 1.000 Euro. Er kann sich allerdings nicht lang über seine Beute freuen.

Ein Dieb in Aichach hat sich nur kurz über seine Beute freuen können: Keine 24 Stunden nach dem Einbruch hatte die Polizei ihn festgenommen und das Diebesgut sichergestellt.

Polizei: Auf Videoaufnahme war Teil des Kennzeichens zu sehen

Wie die Polizei mitteilte, war der zunächst unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag zwischen 2.40 und 4 Uhr in eine Firma an der Donauwörther Straße eingebrochen. Aus einem Büroraum und unversperrten Fahrzeugen auf dem Firmengelände nahm er zwei Navis, eine Tankkarte, eine Fahrerkarte, mehrere Ersatzschlüssel und diverse Unterlagen mit. Unter anderem dank einer Videoaufnahme, auf der ein Teil seines Kennzeichens zu sehen war, konnte die Polizei noch am Sonntag den mutmaßlichen Dieb ermitteln. Der 59-Jährige wurde gegen 19 Uhr festgenommen. Die Beamten konnten die gesamte Beute im Wert von etwa 1.000 Euro sicherstellen. (mswp)

