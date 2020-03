28.03.2020

Eine Krise in Bildern

Mundschutz und Schutzkleidung ist für viele angesagt in Zeiten des Coronavirus.

Corona-Fotogalerie im Internetangebot

Das Coronavirus legt das gesellschaftliche Leben so gut wie lahm. Auch im Wittelsbacher Land hat die Krise weitreichende Auswirkungen und macht sich im Alltag der Menschen bemerkbar. Leere Spielplätze, große Warnhinweise, Abstandslinien in den Supermärkten und Kassiererinnen mit Mundschutz – Bilder aus einer anderen Welt, die jedoch aktuell vielerorts zu sehen sind. Unsere Fotografen haben die Corona-Krise in der Region dokumentiert. (AZ)

Die Bildergalerie zur Corona-Krise in Aichach-Friedberg finden Sie unter

aichacher-nachrichten.de/aichach

