vor 17 Min.

Eine lange Nacht der Kunst

Die Elisabethschule Aichach stellt Kreativsein in den Mittelpunkt eines Projektes – und bezieht auch die Gäste ein

Von langer Hand geplant, veranstaltete die Aichach Elisabethschule eine Kunstnacht. Ganz nach dem Zitat von Joseph Beuys „Jeder ist ein Künstler“ machte sich die Schülerschaft des Förderzentrums für Geistige Entwicklung der Lebenshilfe Aichach-Friedberg an die Arbeit.

Zwei kreative Kolleginnen, Angelika Kneißl und Inge Harner, hatten eine Projektwoche entwickelt. Hier standen für die Schüler Malen, Schneiden, Kleben und Spritzen im Mittelpunkt des Unterrichts. Das Projekt wurde laut Mitteilung von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen finanziell unterstützt. Insgesamt schufen die Kinder und Jugendlichen motiviert und begeistert über 100 Kunstwerke in den vergangenen Wochen. Die vielfältige Kunst wurde dann ansprechend präsentiert und verlieh dem Schulhaus eine anregende Ausstrahlung.

Über 200 Gäste besuchten die Vernissage und bestaunten die gelungenen Gemälde und die interessanten Kunstobjekte. Viele Bilder fanden auch einen Käufer. Unter den Besuchern waren neben den Eltern auch Vertreter der Regierung von Schwaben und des Schulamtes, sowie Landrat Klaus Metzger und Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann. Sie nutzten die Gelegenheit, sich bei der langjährigen Schulleiterin Christiane Nerb zu verabschieden (wir berichteten). Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Karin Schlicker hatte mit ihren Schülern und mithilfe von Kollegen ein farbenfrohes Büfett vorbereitet. Die Gäste konnten außerdem selbst kreativ werden. So entstand ein neues großformatiges Kunstwerk in Form eines Gästebildes. Am Ende kamen die Besucher zu einem aktiven Ausklang zusammen. Ein Mitmachtanz und ein Kanon rundeten den Abend ab. (AN)

Themen Folgen