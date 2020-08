vor 22 Min.

Elf Landkreisbewohner positiv auf Corona getestet

Am Freitag gab es im Landkreis Aichach-Friedberg drei Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet waren. Übers Wochenende stieg die Zahl laut Landratsamt auf elf an.

Elf Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg sind positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte das Landratsamt mit. Damit stieg die Zahl der positiv Getesteten deutlich an.

Elf Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg sind aktuell positiv auf Covid-19 getestet – acht mehr als am Freitag, als es noch drei positiv Getestete gab. Alle elf befinden sich ebenso wie 21 Kontaktpersonen in Quarantäne. Das teilte das Landratsamt am Montagnachmittag mit.

Corona: 416 positiv Getestete gibt es bislang in Aichach-Friedberg

Insgesamt wurden bislang 416 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg positiv getestet. 385 sind wieder genesen. 20 starben, 17 davon waren Bewohner des AWO-Heims in Aichach. (nsi)

Lesen Sie auch:

Themen folgen