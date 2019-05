vor 59 Min.

Elfenfestival auf Schloss Blumenthal

Nachhaltiges Leben steht im Mittelpunkt der zwölften Auflage

Feen, Elfen und andere Zauberwesen treffen sich demnächst auf Schloss Blumenthal nahe Aichach. Das zwölfte Elfenfestival findet von Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, statt und steht unter dem Titel „Metamorphose – der Weg des Wandels“.

Es nimmt laut einer Mitteilung der Veranstalter vor allem eine enkeltaugliche Zukunft für die Menschen und den Planeten in den Blick. Die Erde und die Zeit, das Leben auf ihr zu genießen, sei mit Geld nicht zu kaufen, heißt es darin. Bei dem Fest solle darüber nachgedacht werden, wie die Erde erhalten werden könne.

Beim Elfenfestival sind auf der Mittelbühne Elfengesänge unter anderem von Gabriele Ogrissek und der Gruppe Mandara zu hören. Die „Flugträumer“ zeigen Akrobatik und geben den Besuchern „Flugstunden“. Teilnehmer können außerdem auf dem Elfenpfad durch den Schlosspark mit seinen uralten Bäumen wandeln. Fabio Espinosa führt durch das Programm und leitet die Minute der Stille für den Planeten Erde ein.

Im Innenhof bauen etwa 50 Feen und Elfen ihre Stände auf. Dort können Besucher sich inspirieren lassen oder selbst mitmachen. Dieses Jahr soll es, so hoffen die Veranstalter, an den Ständen möglichst plastikfrei zugehen. Außerdem sind in der Remise Vorträge über Bienen, Bäume, solidarische Landwirtschaft und nachhaltiges Leben zu hören. Dozenten sind unter anderem Andreas Bock und Kathrin Schäfer. Die Festivalzeiten sind: Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Einlass ist beschränkt. (AN)

Karten für das Elfenfestival gegen Eintrittsgebühr gibt es im Vorverkauf im Internet unter www.schloss-blumenthal.de/elfenfest.

