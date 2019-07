vor 37 Min.

Eltern dürfen sich helfen lassen - auch in Aichach

Viele Eltern kennen das Gefühl, schon mal ein wenig überfordert zu sein. Da ist es gut zu wissen, wo es bei Bedarf in Aichach Hilfe gibt.

Von Carmen Jung

Mit Kindern ist es immer spannend. Was gestern noch richtig war, kann morgen schon falsch sein. Das gleiche Kind, das nicht mal allein beim Fußballtraining bleiben wollte, fordert urplötzlich seine Selbstständigkeit ein. Eltern wissen da manchmal nicht, wie ihnen geschieht. Dann sind sie gefordert, sich schleunigst anzupassen.

Eltern versuchen, mit ihren Kindern Schritt zu halten

In der Regel kriegen Mütter und Väter das auch hin. Sie versuchen, mit ihren Kindern Schritt zu halten. Dann und wann aber stoßen Eltern auf Situationen, in denen sie ratlos sind und sich am Rande der Überforderung bewegen. Ein solches Gefühl kennen sicher viele Eltern. Es ist aber sicher keine Bankrotterklärung für ihre Erziehungskünste. Manchmal ist es halt einfach so.

Die Probleme sind vielschichtiger geworden

Schwierig wird’s dann, wenn die Überforderung dauerhaft ist, wenn zum Problem mit dem Nachwuchs eventuell noch Beziehungsprobleme kommen. Da ist es gut zu wissen, dass es in Aichach eine Anlaufstelle gibt. Die KJF-Erziehungsberatung wird immer öfter in Anspruch genommen, wie die vergangenen 40 Jahre zeigen. Nicht nur, weil die Probleme vielschichtiger geworden sind, sondern auch, weil viele Menschen heute eher Hilfe suchen und das nicht gleich als persönliches Scheitern empfinden. Das ist eine gute Entwicklung.

