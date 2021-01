vor 33 Min.

Endlich fertig: Die neue Brücke bei Gebenhofen ist befahrbar

Die Brücke in der Nähe des Sportplatzes in Gebenhofen war so baufällig, dass sie gesperrt werden musst. Fast zweieinhalb Jahre später ist der Ersatzbau fertig.

So mancher vor Ort hat’s schon entdeckt: Die neue Brücke über den Affinger Bach unweit des Sportplatzes in Gebenhofen ( Affing) ist fertig. Ralf Scherbauer vom Affinger Bauamt teilt auf Anfrage mit, dass die Gemeinde das Bauwerk bereits Mitte Dezember abgenommen habe.

Auch große Traktoren können die neue Brücke bei Gebenhofen benutzen

Über zweieinhalb Jahre war die Brücke nicht zu benutzen. Sie war derart baufällig, dass sie nicht mehr befahren werden durfte. Der Gemeinderat beschloss deshalb nach mehrfachen Beratungen einen Neubau, der so ausgelegt ist, dass keine Tonnagen-Beschränkung gilt.

Die neue Brücke bei Gebenhofen kostet fast 300.000 Euro

Im August vergangenen Jahres starteten die Arbeiten. Das Bauwerk kostet die Gemeinde rund 300.000 Euro. Viele Verkehrsteilnehmer, darunter auch Landwirte, hatten die Verbindung vom Gebenhofener Saumweg zur Straße in Richtung Aulzhausen vermisst. (jca)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen