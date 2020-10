12:30 Uhr

Endlich selbstständig: Vom Büro ins eigenen Kosmetikstudio in Aichach

Anna-Lena Augustin macht sich in Aichach selbstständig. Die 23-Jährige erfüllt sich damit einen Traum.

Von Gerlinde Drexler

Den Plan, sich irgendwann als Kosmetikerin selbstständig zu machen, hatte Anna-Lena Augustin, seit sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat. Im Oktober eröffnete sie nun unter dem Namen Ela Kosmetik ihr eigenes Studio in der Gerhauser Straße 8 in Aichach, wo früher Cool & Colourful beheimatet war. Die 23-Jährige bietet unter anderem Gesichtsbehandlung für Herren an.

Nach dem Fachabitur machte die Aichacherin bei einer Krankenkasse eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten. In ihrer Freizeit schminkte sie gerne ihre Freundinnen. Die Frage, warum sie das nicht beruflich mache, stellte sich Augustin nach dem Abschluss der Ausbildung. Also besuchte sie 2018/19 eine Kosmetikschule in Augsburg.

Corona-Pandemie weckte den Wunsch

Nachdem sie zuerst in einem Kosmetikstudio arbeitete, war es ausgerechnet die Corona-Pandemie, die ihren Wunsch nach einem eigenen Geschäft weckte. „Hier kann ich meine eigenen Ideen verwirklichen“, sagt die 23-Jährige. Den Namen „Ela“ leitete sie von ihrem Vornamen ab.

