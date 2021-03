13:45 Uhr

Erneut Großeinsatz: Fass mit Salpetersäure leckt wieder

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Dienstag an den Unterkreuthweg in Mühlhausen aus. Dort war Salpetersäure ausgelaufen. Weil der Behälter nicht rechtzeitig entsorgt wurde, mussten die Feuerwehren am Mittwochmittag erneut eingreifen.

Erneut kommt es am Mittwochmittag zu einem Großeinsatz von Rettungskräften in Mühlhausen. Es geht ein zweites Mal um das beschädigte Fass Salpetersäure.

Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ist es im Mühlhauser Gewerbegebiet Unterkreuthweg zu einem Großeinsatz von Rettungskräften gekommen. Der Alarm wurde am Mittwochmittag in dem Affinger Ortsteil ausgelöst. Ursache war die gleiche wie am Dienstagnachmittag: Aus einem beschädigten Fass lief Salpetersäure aus.

Gegen 12 Uhr wird am Mittwoch in Mühlhausen erneut Alarm ausgelöst

Wie der Pressesprecher der Aichacher Polizei, Peter Löffler, auf Anfrage mitteilte, wurde der Alarm gegen zwölf Uhr ausgelöst. Die Folge: Erneut musste ein Großaufgebot an Einsatzkräften von der Feuerwehr bis zum Rettungsdienst in den Unterkreuthweg ausrücken. Laut Löffler waren über 115 Helfer vor Ort.

Dort zeigte sich, dass das beschädigte Fass, das sich in einem Sattelauflieger, der auf dem asphaltierten Hof einer Firma abgestellt war, befindet, leck geworden ist. Polizeisprecher Löffler vermutete, die Säure habe sich womöglich durch die Folie gefressen. Die hatten die Feuerwehrkräfte am Dienstag angebracht, um den 1000-Liter-Behälter provisorisch abzudichten.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Dienstag und am Mittwoch an den Unterkreuthweg in Mühlhausen aus. Dort lief Salpetersäure aus einem Behälter in diesem Sattelauflieger aus. Bild: Sabine Posselt

Laut Löffler hätte der Einsatz Mittwochmittag nicht nötig sein müssen. Denn: Der Verantwortliche für den Sattelauflieger hätte das beschädigte Fass längst entsorgen müssen. Das sollte, so die Auflage der Polizei, bis neun Uhr am Mittwochmorgen geschehen.

Am Dienstag waren 50 bis 100 Liter Salpetersäure ausgetreten. Am Mittwoch handelte es sich lediglich um eine kleine, unbekannte Menge, so Löffler.

