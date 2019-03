vor 1 Min.

Erster Hobbykünstlermarkt in Sielenbach

Der erste Hobbykünstlermarkt in Sielenbach stößt auf große Resonanz. Die Besucher kommen von weit her. Auch eine bekannte Neubürgerin ist darunter

Von Alice Lauria

Die Sielenbacher Künstlerin Maria Kolbinger beobachtet zufrieden das rege Treiben in Sielenbachs Bauhofhalle. Der von ihr organisierte erste Sielenbacher Hobbykünstlermarkt zieht scharenweise Besucher an. Schon pünktlich zu Beginn um zehn Uhr morgens drängen sich am Samstag neugierige Kunstliebhaber in die Halle direkt am Rathaus.

Die Idee war Maria Kolbinger gekommen, als sie vergangenes Jahr durch Zufall die Drechselarbeiten von Richard Baumgartner zu sehen bekam. Die kunstvoll gefertigten Schalen, Pfeffermühlen und Dosen weckten in ihr die Neugier, welche anderen verborgenen Talente sich wohl noch in Sielenbach verstecken. Beim Hobbykünstlermarkt ist auch Baumgartner dabei.

Die Drechselarbeiten von Richard Baumgartner inspirierten Maria Kolbinger dazu, den ersten Sielenbacher Hobbykünstlermarkt zu organisieren. Bild: Alice Lauria

Maria Kolbinger selbst verkauft an ihrem Stand Schmuck aus Aluminium, Holz, Steinen, Knöpfen und zahlreichen anderen Rohstoffen sowie Gemälde aus Acrylfarben auf Leinwand.

Bilder mit Acryl und fotografische Impressionen aus Sielenbach

Mit Acrylmalerei beschäftigt sich auch Nadiné Plach. Zum ersten Mal stellt die junge Frau ihre Gemälde vor Publikum aus. Einen Großteil ihrer Bilder hat sie mit einer speziellen Technik gefertigt, in welcher die Acrylfarben scheinbar wahllos ineinanderfließen und somit faszinierende Effekte kreieren.

Ebenfalls Bilder, allerdings Fotografien – Impressionen aus Sielenbach – zeigt Roswitha Ehmanns.

Adolf Bauer verkauft Skulpturen und Mitbringsel aus Holz. Passend zum nahenden Osterfest sind ausgesägte Holzhasen der Verkaufsschlager an seinem Stand.

Passend zur Osterzeit zeigt Adolf Bauer Tulpen und Osterhasen aus Holz. Bild: Alice Lauria

Wer eine ausgefallene Verpackung für kleine Geschenke oder Geldmitbringsel sucht, wird bei Julia Bscheider fündig. Sie verkauft kleine Kunstwerke aus Papier und Karton.

Die Sielenbacher Strickdamen präsentieren bunte gestrickte und gehäkelte Handarbeiten, von Socken über Mützen und Babyschühchen bis hin zu Schnullerketten und kleinen Teddybären. Es gibt auch per Hand kunstvoll verzierte Kerzen, selbst genähte Babyhosen und buntes Spielzeug aus Stoff. Besonders gut verkaufen sich mannshohe Stahlblumen als Gartendekoration.

Rosa Ankner zeigt ihren vielseitigen Perlenschmuck, ob aus Süßwasserperlen, Onyx oder Lavastein.

Steffi Lüdge ist bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Während die Aussteller alle aus Sielenbach kommen oder zumindest früher hier gelebt haben, kommen die Besucher aus dem ganzen Landkreis und weit darüber hinaus. Unter den Besuchern, die über den Markt schlendern, ist auch Neu-Sielenbacherin Steffi Lüdge, Verlobte und Herzensdame von Sielenbachs Kult-Bauern Stephan Finkenzeller. Wie berichtet, haben die beiden in der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ zueinandergefunden. Seit Kurzem wohnt Steffi Lüdge bei Finkenzeller auf dem Hof im Ortsteil Raderstetten. Sie ist von den Kunstwerken der Sielenbacher ganz begeistert. „Eine ganz tolle Sache“ sei es, einen solchen Markt zu veranstalten, findet sie. Sich in Sielenbach einzuleben, falle ihr „dank der herzlichen Bewohner sehr leicht“, erzählt sie.

Michaela Stadelmeyer siedet selbst Bio-Seifen

Dicht umlagert ist den ganzen Tag über der Stand von Michaela Stadelmeyer. Sie bietet selbst gesiedete Bio-Seifen. Sie stellt sie her aus griechischem Bio-Olivenöl und den verschiedensten Zutaten wie ätherischen Ölen, Kräutern, Wildblumen und natürlichen Farbstoffen aus Pflanzen. Die Idee kam Stadelmeyer, als von ihrem aus dem Urlaub mitgebrachten Olivenöl am Boden der Flasche nur noch der trübe Rest zurückblieb. Ebendiese trüben Rückstände seien besonders pflegend für die Haut, erzählt sie. Sie arbeitete sich immer tiefer in die über viertausend Jahre alte Kunst des Seifensiedens hinein und begann mit verschiedenen Ölen und Düften zu experimentieren. Das Ergebnis reißen ihr die Sielenbacher nun förmlich aus der Hand.

Generell blickt man bei den 15 ausstellenden Hobbykünstlern in durchweg zufriedene Gesichter. Der Markt ist ein voller Erfolg. Auch Bürgermeister Martin Echter geht staunend durch die Bauhofhalle und freut sich über den regen Andrang. Schließlich hatte die Gemeinde das Vorhaben der Künstler tatkräftig unterstützt und beim Aufbau geholfen. Maria Kolbinger zieht ein durchweg positives Resümee und könnte sich durchaus vorstellen, dass es den Markt auch im nächsten Jahr wieder gibt.