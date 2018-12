vor 54 Min.

Erstmals gibt’s ein Kinderkonzert

Zweimal spielt Georg Arzberger im nächsten Jahr in Aichach.

Arzberger Classics stellt den Fahrplan für Veranstaltungen in Aichach im neuen Jahr vor. Georg Arzberger ist zweimal dabei

Georg und Maximilian Arzberger und Joseph Rast, die drei Gesellschafter von „Arzberger Classics“, teilen die Leidenschaft für gute Musik. Und sie wollen diese Leidenschaft mit hochkarätigen Konzerten gerne weitergeben. Jetzt haben sie das Konzertprogramm für das kommende Jahr vorgestellt.

Im Programm ist wieder Traditionelles wie das Dreikönigssingen in der Pfarrkirche von Kühbach. Wie immer wird hier eine Brücke geschlagen zwischen bayerisch-alpenländischer Volksmusik und klassischer Musik.

Weiter geht es am 16. Februar mit Julian Riem und Raphaela Gro-mes. Am 1. Juni spielen David Schultheiß, Roswitha Timm, Dmitri Vinnik, Clemens Gordon „Klavierkammermusik der Romantik“. Das Konzertjahr beschließen am 23. November die Blechbläser Harmonic Brass mit Elisabeth Fessler, Hans Zellner, Andreas Binder, Thomas Lux und Manfred Häberlein.

Zweimal kommt Georg Arzberger, der Klarinettist, der aus Sielenbach stammt, selbst nach Aichach: am 13. April mit den Geschwistern Arthur und Klara Hornig und am 12. Oktober mit dem Ensemble Vitilo. David Schultheiß, Katerina Giannitsioti, Ludwig Rast und Julian Riem werden dann mitspielen.

Neu ist 2019 ein Kinderkonzert. Ingrid und Sebastian Hausl spielen am 22. September „Waltraud und die Zeitmaschine“ für kleine Konzertbesucher ab fünf Jahren.

Das Programmheft mit den aus-führlichen Konzertbeschreibungen gibt es ab sofort in Aichacher Geschäften, in den Sparkassenfilialen, im Pfarrzentrum oder online unter www.arzberger-classics.de. (bg)

Karten oder ein Abonnement gibt es unter www.arzberger-classics.de oder unter 08258/997444.

Themen Folgen