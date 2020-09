vor 50 Min.

Es gibt wieder zwei erste Klassen an der Grundschule in Rehling

In ein Klassenzimmer wurde an der Grundschule Rehling ein Raum im Keller umgebaut. Dort lernt jetzt die Klasse 1a.

Plus An der Grundschule Rehling gibt es wieder zwei erste Klassen. Deswegen wurde ein Klassenzimmer im Keller modern ausgestattet. Eine Klasse muss in die Turnhalle.

Von Josef Abt

An der Rehlinger Grundschule gibt es im neuen Schuljahr wieder zwei erste Klassen. Deshalb wurde im Kellergeschoss ein ehemaliges Klassenzimmer, in dem zuvor ein Teil der Hortkinder untergebracht war, wieder reaktiviert. Wie im Gemeinderat Rehling berichtet wurde, wurde der Raum pünktlich zum Schulbeginn fertig und verfügt über modernste technische Ausstattung wie Akustikdecke, moderne LED-Beleuchtung, neue Tafel, Mobiliar und Beamer. Derzeit ist platzbedingt wieder eine Klasse in der Schulturnhalle untergebracht. Wenn die im Keller untergebrachte Bücherei im Herbst in den neuen Kindergarten umzieht, entspannt sich die Situation der Schulklassenräume wieder, so Christoph Aidelsburger.

Für den Kindergartenneubau gab es eine Änderung bei der Vergabe der Außenverkleidung. Die erste Ausschreibung der Fassade als Ganzes, also Unterkonstruktion und Holzfassade, war wegen Unwirtschaftlichkeit der Angebote aufgehoben worden. Nach der Splittung der beiden Gewerke wurde nunmehr ein deutlich wirtschaftlicheres Ergebnis erzielt. Die Holzfassade wird die Firma Hillebrand anbringen, die Stahlrohrkonstruktion erstellt die Firma Wera Tec.

Gemeinderat Rehling: Auftrag für neuen Kindergarten vergeben

Vergeben wurde auch der Auftrag für eine mobile Trennwand für den Mehrzweckraum des neuen Kindergartens. Diesmal konnte der Gemeinderat unter erfreulich vielen Anbietern auswählen, der Auftrag ging an die Firma BLS Mobile Trennwandsysteme, die sich gegenüber vier weiteren Anbietern preislich durchsetzte.

Der Kindergartenneubau in Rehling liegt derzeit grob zwei Wochen vor dem Terminplan. Bild: Silvio Wyzsengrad (Symbol)

Wie der Bürgermeister zum laufenden Kindergartenneubau noch feststellte, liegt der Bau derzeit grob zwei Wochen vor dem Terminplan. Die Installation für Elektrik und Heizung ist weit fortgeschritten, in Kürze wird die Fußbodenheizung eingebaut. Auch der Estrich soll zügig eingebracht werden, damit dieser austrocknet und im Winter die Innenarbeiten fortgeführt werden können. Parallel dazu wird die Außenfassade montiert, auch die Ausschreibungen für die Außenanlagen werden zeitnah verschickt. Der Einzug in dieses neue Haus sollte terminlich gut klappen, es soll zum Start des Kindergartenjahres 2021 fertig sein.

Gemeinderatssitzung Rehling: Unproblematische Themen

Im öffentlichen Sitzungsteil hatte sich der Gemeinderat mit einigen unproblematischen Punkten zu befassen. Erwartungsgemäß gab es keine Einwände gegen die bauplanerischen Vorhaben der Gemeinde Affing (Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Nördlich der Gebenhofener Straße“), und der Gemeinde Petersdorf (Einbeziehungssatzung „Östlich des Fleckenbachs Fl. Nr. 26 TF Gemarkung Petersdorf“).

Zudem ging es noch um einen Bauantrag zum Ausbau eines Dachgeschosses mit Anbau an das bestehende Wohnhaus in der Berggartenstraße. Auch hier gab es keinerlei Einwände. Abschließend gab es noch die Information, dass ein Rehlinger Landwirt einen mobilen Hühnerstall plant und seitens des Landratsamtes bereits grünes Licht zur Verwirklichung gegeben wurde.

