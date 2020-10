vor 22 Min.

Fachberaterin für Verkehr

Aichach-Friedberg Irmi Miesl, Lehrerin an der Schule in Inchenhofen, ist die neue Fachberaterin für Verkehrserziehung der Grund- und Mittelschulen im Wittelsbacher Land. Sie tritt die Nachfolge von Karin Holzmann aus Friedberg an. Kürzlich traf sich die neue Fachberaterin mit ihrer Vorgängerin und Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg. (Fotos: Elisabeth Beck)

