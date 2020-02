vor 58 Min.

Faching in Aichach: Von Beicht-Hotline und Bürgermeisterkandidaten

Zwerge, Eskimos und Clownshaben sich zum Pfarrfasching in Aichach versammelt. Da wurde sogar der Pfarrer zum Bürgermeisterkandidaten.

Von Gerlinde Drexler

Zu unorthodoxen Methoden greift „Doktor Siterkötter“ alias Ruhestandspfarrer Karl Mayr beim Pfarrfasching der Pfarreiengemeinschaft Aichach. Auch die Pfarrsekretärinnen warten mit einer unorthodoxen Idee auf, während „die Fischer“ einen Überraschungskandidaten für die Bürgermeisterwahl präsentieren. Und einer feiert zwischen dem bunten Völkchen, das sich am Freitag im ausverkauften Pfarrzentrum tummelt, seinen Namenstag.

Zwerge, Edelmänner, Eskimos, Soldaten im Tarnanzug und Clowns sind unter den Besuchern. Und zwei Klimaaktivistinnen, die sich mit Mütze und „Unterwäsche in Biobaumwolle-Qualität“ für einen „Sunday for Future“ starkmachen. Damit wollen die beiden Moderatorinnen Rita Meitinger und Barbara Albin nicht nur das Klima retten, sondern auch den Kirchenbesuch ankurbeln. Jeden Sonntag würden ab sofort Demos von der Spital- zur Stadtpfarrkirche stattfinden, kündigen die beiden an. „Wir müssen zusammenhalten, damit der Sonntag wieder ein richtiger Sonntag wird.“

Pfarrfasching in Aichach: Ein Lied ist die Sensation des Abends

Außerdem kündigen sie eine Neuerung an: „Wir müssen uns leider an der Kassenzettelpflicht beteiligen.“ Mesner Martin Ruhland hat deshalb einen neuen Klingelkorb für das Opfergeld bestellt, der automatisch einen Kassenbon ausdruckt. Eine andere Neuerung, die Beicht-App der katholischen Kirche, brachte die Pfarrsekretärinnen auf eine Idee.

Pater Valentine Dimude strahlte über den Orden, den er vom Prinzenpaar der Paartalia erhalten hatte. Bild: Gerlinde Drexler

Sie wollen eine Beicht-Hotline einführen. Zur schnelleren Abwicklung geben Anrufer die Art des Vergehens über einen Nummerncode ein. Bei Ehebruch zum Beispiel müssen sie die Nummer sechs drücken, für Beichtgutscheine Nummer neun.

Die „Sensation des Abends“ kündigt Pastoralreferent Markus Drößler an. Das Team um Stadtpfarrer Herbert Gugler will sich am Eurovision Song Contest beteiligen und hat dafür ein Lied geschrieben. Basierend auf Peter Maffays „Über sieben Brücken musst du gehen“, singt die Gruppe über das Baugerüst in der Kirche.

Warum sie alle mit dem Gerüst in der Stadtpfarrkirche kämpfen

Gemeindepraktikantin Franziska Demuth erinnert sich, wie sie beim ersten Blick in die Kirche nur Eisenstangen sah. Pastoralreferent Michael Schatz stieß sich an ihnen „ziemlich oft das Köpfchen“ an. Drößler singt davon, wie er „mit Kind und Stern“ zur Kindermette nach Ecknach zog, Mesner Ruhland von demontierten Bänken und Schmutz überall. Nur Pater Valentine Dimude findet Baugerüste „irre toll“. „Wenn ihr’s nicht wollt, dann nehm ich’s mit. Das wird dann in Afrika der Hit“, singt der aus Nigeria stammende Kaplan.

14 Bilder Pfarrfasching in Aichach Bild: Gerlinde Drexler

Für ihn ist der erste Pfarrfasching, den er in Aichach erlebt, auch gleichzeitig eine besondere Feier, weil er am Valentinstag stattfindet. Also seinem Namenstag. Nach dem Auftritt der Faschingsgesellschaft Paartalia überrascht das Prinzenpaar, Prinz Ulrich I. und seine Prinzessin Daniela, den Pater mit einem Orden.

Aber zurück zur Baustelle in der Kirche. Dass das Gerüst nicht nur störte, sondern auch praktisch genutzt werden konnte, zeigt ein „Video-Werbeblock“. Der Mesner hält sich darin mit „stromsparendem Glockenläuten“ fit, der Stadtpfarrer absolviert sein Fitnessprogramm auf den Gerüstleitern, Pastoralreferent Drößler stemmt Eisenstangen und Schatz die Kerzenleuchter.

Überraschung: Gugler soll Bürgermeister werden

Mit der Maulwurf-Taktik arbeiten Josefine und Maria Glas, alias „die Fischer“. Sie präsentieren mit Stadtpfarrer Gugler einen Überraschungskandidaten für die Bürgermeisterwahl. Seine Qualitäten: Seit der Renovierung der Kirche sei er ein ausgewiesener Baufachmann, fährt fleißig mit dem Rad rum, statt es „saublöd in den Weg zu stellen“ und „facebookt alles“. Nur das mit einer First Lady werde nach dem Papstbrief bis zur Wahl wohl nicht mehr umzusetzen sein, bedauern die „Fischer“. Ihre Lösung: „Dann muss der Mesner das übernehmen.“

Themen folgen