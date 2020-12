vor 51 Min.

Festlich, aber nicht schwer im Magen: Ein Menü für den Neujahrstag

Plus Mit gutem Essen lässt sich das Jahr gut starten. Sandra Brugger, Ernährungsberaterin und Kochlehrerin an der Vhs Aichach-Friedberg, schlägt ein Menü vor.

Von Marlene Weyerer

Wer ein gelungenes Menü zubereiten will, sollte sich im Vorhinein Gedanken darüber machen, was er genau will, erklärt Sandra Brugger. Das gelte an Neujahr genauso wie an anderen Tagen. Es kann etwas Ausgefallenes werden, oder etwas Einfaches. "An Neujahr ist es wichtig, etwas Leichtes zu kochen", sagt Brugger. Schließlich gehen viele Menschen an Silvester spät ins Bett, trinken nachts Alkohol.

Brugger ist Betriebswirtin für Ernährung und Versorgungsmanagement, außerdem Ernährungsberaterin. "Mein Leben lang koche ich gerne", erzählt Brugger. "Ich habe schon bei der Oma in der Küche gestanden, später für Feiern Buffets gemacht." Hauptberuflich arbeitet sie in einer Seniorenresidenz. Sie muss dort zum Beispiel entscheiden, was Senioren essen können, wenn es ihnen nicht so gut geht.

Vhs-Köchin stellt Neujahrs-Menü für Aichach-Friedberg zusammen

An der Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg gibt Brugger verschiedene Kochkurse. Mal zu Pasta und Burgern, mal dazu, wie man mit möglichst wenigen Zutaten abwechslungsreich kocht. "Ich habe festgestellt, der Trend geht zu einfacheren Grundzutaten", erzählt sie. Es sei auch eine Kostenfrage, weil gerade Gewürze und andere ausgefallene Zutaten oft teuer sind und nicht zu oft wiederverwendet werden können.

Als Vorspeise in Sandra Bruggers Neujahrs-Menü gibt es ein Gemüse-Tartar mit Feldsalat und Garnelen. Bild: Sandra Brugger

Als Vorspeise für das Neujahrs-Menü plant Brugger ein Gemüse-Tartar mit Feldsalat und Sweet Chili Garnelen. Sie schlägt in ihrem Rezept zwar einige Gemüsesorten vor, allerdings könne da jeder selbst aussuchen, welches er anrichtet. "Die Vorspeise gibt gleich Farbe", sagt Brugger. Auch Kinder seien bei einem bunten Gericht manchmal leichter davon zu überzeugen, Gemüse zu essen. Vegetarier könnten die Garnelen weglassen. "Es ist wichtig da immer möglichst variabel zu bleiben, damit alle mitessen können", rät Brugger.

Als Hauptspeise in Sandra Bruggers Neujahrs-Menü gibt es Schweinefilet im Speckmantel mit Pilzrisotto. Bild: Sandra Brugger

Als Hauptspeise schlägt Brugger Schweinefilet im Speckmantel auf Pilzrisotto und Sakura Cress vor. Sakura Cress ist eine Art tiefrote Kresse, die laut Brugger ähnlich wie Radieschen schmeckt und dem Gericht einen besonderen Akzent gibt. Die Rettichkresse gehört für Brugger zu dem Gericht dazu. Für Vegetarier sei auch hier die Alternative einfach: Das Pilzrisotto schmecke auch ohne Schweinefilet. Ein weiterer Vorteil von Risotto ist für Brugger, dass es nicht so schwer im Magen liegt wie etwa Kartoffeln oder Nudeln.

Im Neujahrs-Menü von Sandra Brugger gibt es eine Nachspeisenvariation: Pannacotta mit Fruchtspiegel, Schoko-Crossies, Käsekuchen und Schoko-Erdbeere. Bild: Sandra Brugger

Die Nachspeise-Variation lasse sich im Vorhinein vorbereiten, erklärt Brugger. Sie hat im Neujahrsmenü einen Teller mit Pannacotta, Schoko-Crossies, Käsekuchen und Schoko-Erdbeere geplant. "Ein Dessertteller braucht drei Komponenten: Kuchen, Creme und Frucht", erklärt die Vhs-Köchin. Mit der Pannacotta habe man eine Creme, mit der Erdbeere eine Frucht und dazu den Käsekuchen. Außerdem hätte man durch die Crossies noch zusätzlich eine andere Struktur. "Das gibt eine Geschmacksexplosion im Mund", sagt Brugger.

Der Tipp der Vhs-Köchin ist, die Nachspeisen vorzubereiten, sodass dann Vor- und Hauptspeise entspannter gekocht werden können. Wem die Nachspeisen-Variation zu viel Arbeit ist, der kann laut Brugger auch nur eine der vier Leckereien zubereiten. Wer das Menü selbst kochen will, sollte etwa 120 Minuten einplanen, rät Brugger. Wer verschiedene Schritte auf einmal mache, könne die Zeit auch abkürzen.

Rezept für Sandra Bruggers Neujahrsmenü (für vier Personen) 1 / 9 Zurück Vorwärts Vorspeise: Buntes Gemüsetatar mit Feldsalat und Sweet Chili Garnelen Zutaten: ½ Aubergine 1 kleine Zucchini 1 gelbe Paprika 1 rote Paprika 1 Zwiebel 3 Knoblauchzehen 1 EL Parmesan 300 g Garnelen 250g Feldsalat 1-2 EL mittelscharfen Senf 2 EL Walnussessig Öl, Salz, Pfeffer, Zucker, Thymian, Honig Sweet Chili Soße

Vorspeise: Buntes Gemüsetatar mit Feldsalat und Sweet Chili Garnelen Zubereitung Gemüsetartar: Gemüse waschen, schälen, entkernen. S ehr kleine Würfel schneiden und den Knoblauch fein hacken. Eine Pfanne erhitzen und das Gemüse in 1-2 EL Öl schön andünsten Die Pfanne vom Herd ziehen und mit Salz, Pfeffer, Zucker und Thymian würzen Ein EL Parmesan untermischen Zubereitung Garnelen: Garnelen waschen und abtropfen lassen und mit einem Küchenpapier trocken tupfen Eine Knoblauchzehe fein hacken und in einer heißen Pfanne mit Olivenöl anschwitzen. Garnelen hinzufügen 2 EL Sweet Chili Soße zugeben und einmal schwenken Zubereitung Feldsalat: Feldsalat waschen Essig, Senf, 2 EL Sweet Chili Soße, 4 EL Wasser und 1-2 EL Honig mit Salz und Pfeffer mit dem Stabmixer vermengen 4 EL Olivenöl während des Mixens langsam hinzugeben Nach Vorliebe abschmecken

Hauptspeise: Schweinefilet im Speckmantel auf Pilzrisotto und Sakura Cress Zutaten: 1 kg Schweinefilet 250 g Baconspeck 200 g Butter 200-250 ml Gemüsebrühe 500 g Pilze 250 g Risottoreis Carnaroli 1 Schalotte 100 ml Weißwein 2 Knoblauchzehen Sakura Cress Salz, Pfeffer, Öl

Hauptspeise: Schweinefilet im Speckmantel auf Pilzrisotto und Sakura Cress Zubereitung Schweinefilet: Schweinefilet parieren (die weißen Sehnen entfernen) Schweinefilet mit Salz und Pfeffer würzen ( Achtung: Nicht zu viel Salz, da der Speck auch noch Salz abgibt) Das Filet komplett mit dem Speck ummanteln In einer Pfanne mit heißem Öl von jeder Seite 3 Minuten anbraten Anschließend bei 150 Grad 20 Minuten im Ofen bei Umluft braten

Hauptspeise: Schweinefilet im Speckmantel auf Pilzrisotto und Sakura Cress Zubereitung Pilzrisotto: Schalotte und Knoblauch fein hacken, in einem Topf mit Olivenöl anschwitzen Pilze vierteln und in Öl separat in einer Pfanne anbraten und beiseite stellen Zu Schalotten und Knoblauch Reis hinzufügen und ebenfalls mit anschwitzen Mit 100 ml Weißwein ablöschen Nach und nach heiße Gemüsebrühe unter ständigem Rühren hinzufügen, bis der Reis leicht bissfest ist (Achtung: Es muss ständig gerührt werden! ) Topf von der Herdplatte ziehen. Anschließend Butter und Parmesan hinzufügen bis das Risotto cremig ist Mit Salz und Pfeffer würzen und die gebratenen Pilze hinein geben

Nachspeisenvariation: Pannacotta mit Fruchtspiegel, Schoko-Crossies, Käsekuchen und Schoko-Erdbeere Zutaten Panna Cotta: 8 Blatt Gelatine 600 ml Sahne 1 Vanilleschote 1 Päckchen Vanillezucker 2 EL Zucker Zutaten Schoko-Crossies: 100 g Mandelstifte 1 EL Zucker 80 g Cornflakes 300 g Schokolade/Kuvertüre

Nachspeisenvariation: Pannacotta mit Fruchtspiegel, Schoko-Crossies, Käsekuchen und Schoko-Erdbeere Zutaten Käsekuchen: 3 Eier (getrennt) 125 g Butter 250 g Zucker 1 Pk. Vanillezucker Zitronensaft 1 kg Magerquark 4 EL Grieß 2 El Stärke Zutaten Schoko-Erdbeere: 500 g Erdbeeren 2 EL Honig Zitronensaft 250 g Schokolade

Nachspeisenvariation: Pannacotta mit Fruchtspiegel, Schoko-Crossies, Käsekuchen und Schoko-Erdbeere Zubereitung Pannacotta: Gelatine in kaltem Wasser 5 bis 10 Minuten einweichen Sahne in einem Topf kochen Vanilleschote aufschneiden, Mark rauskratzen und mit Sahne kochen Topf vom Herd nehmen, Vanillezucker und Zucker hineingeben Gelatine ausdrücken, in Sahne hineingeben und komplett auflösen lassen Masse in beliebige Gläser abfüllen und kalt stellen Zubereitung Schoko-Crossies: Mandeln in einer Pfanne ohne Fett rösten Pfanne vom Herd nehmen und Zucker einrühren bis er sich auflöst Mandeln zusammen mit den Cornflakes in einer Schüssel vermengen Kuvertüre im Wasserbad schmelzen Cornflakes-Mischung dazugeben und gut untermischen. Backpapier auslegen, kleine Portionen darauf geben und trocknen lassen

Nachspeisenvariation: Panna Cotta mit Fruchtspiegel, Schoko-Crossies, Käsekuchen und Schoko-Erdbeere Zubereitung Käsekuchen: Eier trennen und Eiweiß steif schlagen und kalt stellen Eigelb mit Butter und Zucker circa fünf Minuten schaumig schlagen Die restlichen Zutaten unterrühren Eiweiß unterheben In einer gefetteten Form bei 160 Grad Umluft 50-60 Minuten backen Nach 40 Minuten mit Backpapier abdecken, damit er nicht zu dunkel wird Zubereitung Schoko-Erdbeere: Vier schöne Erdbeeren zu Seite stellen Restliche Erdbeeren mit Honig und Zitronensaft zu einer Soße pürieren Schokolade schmelzen und die vier ganzen Erdbeeren mit der Schokolade überziehen



