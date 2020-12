vor 21 Min.

Feuer frei: Aichach-Friedberg rüstet sich gegen die Afrikanische Schweinepest

Plus Die Afrikanische Schweinepest ist auf dem Vormarsch. Jäger sind alarmbereit, Landwirte besorgt. Der Landkreis Aichach-Friedberg rechnet mit dem schlimmsten Fall.

Von Max Kramer

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis es in Deutschland so weit sein würde. Doch als der Tag irgendwann Anfang September dann kam, sorgte die Nachricht für großes Aufsehen. Ein verendetes Wildschwein war in Brandenburg gefunden worden, nahe der polnischen Grenze. Es war qualvoll an der Afrikanischen Schweinepest gestorben. Nun war offiziell: Der unsichtbare Feind ist angekommen. Hunderte Kilometer weg zwar, doch mit der Seuche grassieren die Sorgen vieler - auch im Wittelsbacher Land. Denn nun scheint es nur noch ein Frage der Zeit zu sein, bis die Seuche auch den Landkreis erreicht.

Vor allem Menschen verbreiten Afrikanische Schweinepest

Bislang sind in Deutschland rund 200 Fälle der Afrikanischen Schweinepest - kurz: ASP - bekannt. Sie alle wurden in Brandenburg und Sachsen dokumentiert, meist in grenznahen Gebieten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Seuche auch das Wittelsbacher Land erreicht, schätzt das Landratsamt Aichach-Friedberg als "hoch" ein. Wann Tag X kommt, ist schwer zu prognostizieren. „Auf natürlichem Weg verbreitet sich die Schweinepest relativ langsam. Infizierte Tiere laufen nicht mehr weit und sterben innerhalb weniger Tage", erklärt Paul Berchtenbreiter, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Aichach. „Das größere Problem ist der Mensch." Er verbreite das Virus deutlich schneller - vor allem durch kontaminierte Gegenstände und achtloses Wegwerfen von Speiseresten in der Natur.

Die Afrikanische Schweinepest: Herkunft, Verbreitung, Gefahr 1 / 7 Zurück Vorwärts Was ist die Afrikanische Schweinepest? Die Afrikanische Schweinepest ist eine hoch ansteckende Virusinfektion, die zu hoher Sterblichkeit in Haus- und Wildschweinpopulationen führt. Fast alle infizierten Tiere verenden qualvoll innerhalb einer Woche nach Auftreten der ersten Symptome.

Wie wird ASP übertragen? Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände übertragen werden. Wie der Deutsche Jagdverband mitteilt, kann schon ein unachtsam entsorgtes Wurstbrot ausreichen, um die Seuche einzuschleppen und auch in Deutschland Ausbrüche zu provozieren. Besonders effizient ist die Übertragung über Körperflüssigkeiten, besonders Schweiß oder Blut. Für eine Infektion reichen bereits kleinste Tropfen.

Wie schnell verbreitet sich ASP? Die natürliche Ausbreitung der ASP über Wildschweine geht langsam voran und beträgt nach Angaben der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA höchstens 25 Kilometer pro Jahr. Deutlich höher ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit über den Menschen: Auf Transitstrecken kann sich das Virus mit 90 Kilometern pro Stunde fortbewegen - beispielsweise im Schlamm in den Radkästen eines Lkw oder über kontaminierte Lebensmittel. Das Virus kann selbst am Schuh mehrere Monate überleben.

Ist ASP für den Menschen gefährlich? Nein. Die Afrikanische Schweinepest kann laut Jagdverband nicht auf den Menschen übertragen werden. Infiziertes Schweinefleisch ist völlig ungefährlich für den Menschen und könnte gegessen werden. Um eine Verschleppungsgefahr allerdings komplett auszuschließen, sollten infizierte Schweine nicht zu Lebensmitteln verarbeitet werden. Nachweislich wurde die Seuche beispielsweise von der Ukraine ins Baltikum über kontaminierte Rohwurst eingeschleppt. Haus- und Wildschweine sind dagegen gleichermaßen empfänglich für das Virus.

Können sich auch andere Tiere mit ASP infizieren? Nein, sagt das Bundeslandwirtschaftsministerium. Ausschließlich Schweine können sich mit dem Erreger infizieren.

Wie kam ASP nach Europa? Die Europäische Union erreichte das Virus Anfang 2014. Es wurde vermutlich 2007 über den Schwarzmeerhafen Poti in Georgien aus Afrika auf das eurasische Festland eingeschleppt.

Wie viele nachgewiesene Fälle von ASP gibt es in Deutschland? Der erste offizielle Fall in Deutschland wurde am 9. September dokumentiert. Bis zum 1. Dezember bestätigte das zuständige Friedrich-Loeffler-Institut 197 Fälle - allesamt Wildschweine. Die Hausschweinbestände in Deutschland sind bislang frei von der Afrikanischen Schweinepest.

Seit 2018 bereitet sich der Landkreis Aichach-Friedberg darauf vor, die Afrikanische Schweinepest zu bekämpfen. Nach Auskunft des Landratsamts wurden passende Gerätschaften und Materialien beschafft, Trupps für die Bergung von Wildschweinkadavern geschult, „organisatorische Abläufe konkretisiert". Alles für den Fall, dass. Doch bereits jetzt gibt es Maßnahmen, die unmittelbar greifen. Sie betreffen vor allem Jäger. Denn: Je weniger Schwarzwild unterwegs ist, desto langsamer verbreitet sich die Seuche. Das bayerische Umweltministerium hat deshalb die Aufwandsentschädigung für das Erlegen von Wildschweinen von 20 auf 70 Euro erhöht. Im Landkreis gelten seit Oktober lockerere Jagdregeln. Gejagt werden darf nun unter anderem auch mit Nachtsichtgerät und Schalldämpfer.

Jäger im Landkreis Aichach-Friedberg wegen Schweinepest alarmiert

„Wir sind angehalten, unseren Schwerpunkt auf die Wildschwein-Jagd zu legen", bestätigt Berchtenbreiter. „Darauf liegt der Fokus momentan. Wenn ein Wildschwein vor die Flinte kommt, versucht man, das zu erlegen." Dass im Landkreis nun mit Nachsichtgerät gejagt werden dürfe, habe aber „eher wenig Sinn. Das kann im Einzelfall helfen, aber sicher nicht dabei, eine ganze Seuche einzudämmen".

Verlässliche Erhebungen zur Schwarzwilddichte im Wittelsbacher Land gibt es nicht. Einen Anhaltspunkt bieten jedoch die Zahlen der sogenannten Schwarzwildstrecke - hier inbegriffen ist sämtliches erlegtes, verunfalltes und verendet aufgefundenes Schwarzwild. Im Jagdjahr 2019/2020 lag die Zahl der so erfassten Tiere bei rund 1100 Stück - eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr.

Angesichts dieser Zahlen und vor dem Hintergrund der grassierenden Afrikanischen Schweinepest ist die Erwartungshaltung gegenüber den Jägern ist groß - vor allem vonseiten der Landwirtschaft. Bereits 2018 forderte der Deutsche Bauernverband eine Reduktion des deutschen Wildschweinbestands um 70 Prozent. Warum, zeigt sich jetzt. Ohne im Landkreis angekommen zu sein, hat die Afrikanische Schweinepest schon jetzt massive Konsequenzen auf die hiesige Landwirtschaft. Denn seit sie in Brandenburg nachgewiesen wurde, hat Deutschland den Status "seuchenfrei" verloren. Darunter leidet vor allem der Export Richtung Asien enorm. China ist größter Abnehmer von deutschem Schweinefleisch außerhalb der EU, dort gelten zum Beispiel Schweineohren, -schnauzen und -pfoten als Delikatesse.

Viel deutet darauf hin, dass die Wildschwein-Population im Aichach-Friedberg gewachsen ist. Bild: byrdyak/stock.adobe.com (Symbolfoto)

Landwirtschaft im Wittelsbacher Land: Schweine-Exporte rückläufig

„Der Markt funktioniert nicht mehr", sagt Reinhard Herb, Obmann des Bayerischen Bauernverbands im Landkreis Aichach-Friedberg. Er leitet selbst in Sielenbach einen Hof mit Schwerpunkt auf Schweinemast. Seit dem Frühjahr sei der Kilopreis von rund 1,90 Euro auf rund 1,20 Euro gesunken, sagt Herb. „Damit fehlen uns pro Schwein rund 60 Euro. Das ist ruinös. Viele werden das nicht lange durchhalten." Er gehe davon aus, dass in den kommenden eineinhalb bis zwei Jahren deutschlandweit 40 Prozent der Mastschwein- und Zuchtsauen-Betriebe schließen müssten - auch wegen immer strengerer Auflagen und der Corona-Krise. Die Pandemie führe aktuell zu einem Rückstau von Tieren, da deutlich weniger geschlachtet werde.

Schweinebauer Reinhard Herb aus Sielenbach ist besorgt wegen der Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest. Bild: Dominik Schwemmer

„Die Kleinbetriebe werden als Erste aufhören", sagt Herb. Diese seien im Landkreis Aichach-Friedberg - anders als etwa in Norddeutschland - deutlich in der Überzahl. „Deshalb wird bei uns die Quote auch höher sein." Welchen Stellenwert die Schweinehaltung im Wittelsbacher Land einnimmt, belegen die Zahlen des Landwirtschaftamts Aichach-Friedberg. Nach Auskunft von Leiter Konrad Hörl gibt es im Landkreis etwa 200 Mastschweinbetriebe mit 70.000 Tieren und rund 55 Zuchtsauenhalter mit etwa 5000 Tieren. Insgesamt finden sich im Wittelsbacher Land rund 1300 landwirtschaftliche Betriebe. Die Schweinemast sei also ein „relativ bedeutender Betriebsschwerpunkt bei uns", sagt Hörl.

Wegen Seuche: Reinhard Herb fürchtet „katastrophale Folgen"

Sollte die Afrikanische Schweinepest im Landkreis tatsächlich auftreten, fürchtet Reinhard Herb vom Bayerischen Bauernverband „katastrophale Folgen". Zehntausende Hausschweine müssten dann gekeult, also vorsorglich getötet werden, um die Seuche einzudämmen. Ein Szenario, das in Bayern alles andere als unbekannt ist. Als im Jahr 2000 die Rinderseuche BSE auftrat, wurden teilweise ganze Herden vernichtet, um ihre Verbreitung zu bremsen.

Noch habe er die Hoffnung, dass die Afrikanische Schweinepest den Landkreis nicht erreicht, sagt Herb. Gerade Autobahnen könnten die natürliche Verbreitung deutlich verlangsamen, außerdem habe der Freistaat zahlreiche Abwehr-Maßnahmen getroffen und Hunderte Kilometer Elektro- und Wildschutzzaun aufgestellt. Auch hielten Landwirte konsequente Hygieneregeln ein, etwa vor Betreten ihrer Schweineställe. "Aber letztlich reicht ein Fall. Und dann geht's los."

