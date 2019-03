vor 54 Min.

Feuerwehr Todtenweis rückt 26 Mal aus

Aktive Feuerwehrleute werden jetzt per SMS auch über Einsatzort und den Vorfall informiert

Kommandant Johannes Schübl berichtete in der Generalversammlung der Feuerwehr Todtenweis von monatlichen Übungen und 26 Einsätzen im vergangenen Jahr. So wurden die Floriansjünger zur Absicherung bei mehreren Unfällen, kleinen Bränden, Beseitigung von Ölspuren, Unterstützung von Rettungsdiensten und Türöffnungen gerufen. Schübl informierte die Anwesenden auch darüber, dass Jugendbeauftragter Lukas Wackerl eine Schulung im Brandhaus in Würzburg besuchte, Leistungsabzeichen abgelegt wurden und dass die Beschaffung der neuen Schutzanzüge fast abgeschlossen sei. Weiter berichtete er über die SMS-Alarmierung, die umgestellt wurde. Probeweise erhalten die Feuerwehrler per SMS auch den Einsatzort und um was es dabei geht mitgeteilt.

Atemschutzbeauftragter Manfred Bachmeir berichtete von einer Schulung mit Unterweisung der Atemschutzgeräteträger, den Besuch von acht Personen in Traunreut und mehreren Atemschutzübungen. Die Feuerwehr Todtenweis verfügt derzeit über 24 Atemschutzgeräteträger. Kreisbrandmeister Helmut Hartmann wies darauf hin, dass die Gemeinde laut einer klaren Regelung die Verantwortung und Haftung für die örtliche Feuerwehr hat. Die Kommune ist auch für einen funktionierenden Fuhrpark verantwortlich. Für die Fahrer gibt es auch Schulungen für „Blaulichtfahrer“. Weiter unterrichtete er, dass für Kinder ab sechs Jahren eine Kinderfeuerwehr gegründet werden kann.

Schriftführer Tobias Leopold berichtete über die Vereinsaktivitäten: 2018 fanden ein Starkbierfest, die Beteiligung am Todtenweiser „Gmoafest“, eine Grillfeier für alle aktiven und passiven Mitglieder, im Herbst ein vierstündiges Schafkopfturnier mit 36 Spielern und im Dezember die Dorfweihnacht statt. Vorsitzender Ludwig Grammer dankte allen Mitwirkenden ob bei Festen, dem „Stüberlteam“ mit Hausmeister, Putzdienst oder Bewirtungsteam. Ebenso galt sein Dank auch der Fahnenabordnung, insbesondere dem Fahnenträger Peter Straller, der sich um seine Begleiter selbst kümmert. Er sprach auch das bevorstehende Jubiläum 125 Jahre Feuerwehr 2021 an.

Bürgermeister Konrad Carl ist sich seiner Pflicht als Gemeindeoberhaupt gegenüber der Feuerwehr bewusst. Er lobte den schnellen Einsatz der Wehr. Bereits vier Minuten nach der Alarmierung fuhr das Feuerwehrauto bei im vorbei: „Alle Hochachtung dafür.“ Da die neu installierte Sirene nicht im ganzen Dorf zu hören ist, wurde der Umbau vom Rathaus auf das neue Feuerwehrhaus beschlossen. Bevor dies in Angriff genommen wird, muss noch eine Absprache in Sachen „Tonlage“ erfolgen. Zum tödlichen Unfall zwischen Todtenweis und Aindling im vergangenen Jahr sagte er: „Holt euch Hilfe, wenn es nötig ist.“ Mit Hilfe meinte er das Kriseninterventionsteam, das damals auch vor Ort war.

Für 20 Jahre aktive Feuerwehr wurden Johannes Reich, Bernhard Brandmayr, Patrick Bürger und Johannes Schübl ausgezeichnet. Moritz Berger wurde in die aktive Feuerwehr übernommen.

Die Teilneuwahlen ergaben keine Veränderung. Jugendwart Lukas Wackerl und sein Stellvertreter Andreas Wackerl wurden wiedergewählt. Ebenso im Amt bestätigt wurden Gerätewart Tobias Brandmayr und die beiden Kassenprüfer Josef Kodmeir und Georg Bürger. (brs)

