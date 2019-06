vor 51 Min.

Feuerwehrhaus wird zur Bücherei

Gremium berät über Nutzung des alten Schiltberger Feuerwehrhauses. Idee des Fördervereins setzt sich durch

Im Schulungsraum des ehemaligen Feuerwehrgebäudes in der Hofbergstraße in Schiltberg soll künftig eine Bücherei entstehen. Das hat der Schiltberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Idee hierzu kam vom Förderverein Schiltberg.

Bereits im März hatten die Vorsitzende Doris Rieblinger und ihre Stellvertreterin Angelika Weiß den entsprechenden Antrag bei der Gemeinde eingereicht. Um die Organisation sowie das Personal, das an den voraussichtlich zwei geplanten Öffnungstagen pro Woche vor Ort sein sollte, kümmert sich der Förderverein. Die Bücherei soll „offen“ gestaltet werden. Das bedeutet, dass man sich die Bücher ohne Registrierung ausleihen und wieder zurückbringen kann. Auch aus dem Gemeinderatsgremium waren die Meinungen zu dem Vorschlag durchweg positiv.

Deshalb hat der Schiltberger Rat auch beschlossen, dass die Räume bestehend aus Schulungsraum, Küche und WC dem Verein unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen für die Kosten für die Möblierung der Bücherei, 4000 Euro aus der Gemeindekasse bezuschusst werden.

Eine kleine Bedingung hatte der Gemeinderat allerdings an den Förderverein. „Während einer Theatersaison ist dem Hofberg-Freilichttheater Schiltberg der Schulungsraum als Büro zur Vorbereitung des Kartenvorverkaufs zu überlassen“, so der Beschlussvorschlag.

Weiter wurde erklärt: Die bestehende Fahrzeughalle wird künftig vom Bauhof der Gemeinde Schiltberg genutzt. (skw)

