Fifa: Fußball an der Konsole ist auf dem Vormarsch

Plus Der virtuelle Sport ist mittlerweile in der Bundesliga angekommen. Auch im Wittelsbacher Land gibt es die ersten öffentlichen Turniere.

Jubel, Kniefall und der obligatorische Blick nach oben Richtung Himmel – was auf dem Fußballplatz nach einem Tor Pflicht ist, wird auch immer öfter vor dem Fernseher zelebriert. Das Videospiel Fifa macht es möglich. Die virtuelle Fußballsimulation ist längst in den heimischen Wohnzimmern angekommen. Mittlerweile hat es sogar die Fußball-Bundesliga erreicht. Der FC Augsburg, ja sogar der FC Bayern München hat nun seine eigene E-Sports (elektronischer Sport)-Abteilung. Auch in der virtuellen Bundesliga messen sich die besten Fußballspieler, mit dem Unterschied, dass hier die Geschicklichkeit am Controller und nicht auf dem Rasen entscheidend ist. Auch im Wittelsbacher Land wird das Videospiel Fifa immer beliebter.

Eine eigene Abteilung gibt es zwar bei der DJK Stotzard noch nicht, aber dafür richten die Fußballer ein öffentliches Turnier aus. Bereits zum zweiten mal versammelten sich Spieler aus der Region im DJK-Heim, um sich an den Bildschirmen zu messen. Dabei sitzen aber nicht unbedingt Sportmuffel an den Konsolen in Stotzard, wie Veranstalter Alexander Lechner weiß. „Die meisten spielen selber Fußball im Verein“, erklärt der 27-Jährige. Und tatsächlich sind unter den rund 25 Teilnehmer viele im Trainingsanzug ihres Heimatvereins gekommen. „Die meisten sind aus der Region, aber wir hatten auch zwei Spieler aus dem Raum Ingolstadt da“, so Lechner. „Das Spiel ist auch bei uns in der Mannschaft Thema, gerade bei den jüngeren“, so der Organisator, der selbst auch gerne zum Controller greift. „Nach dem Training verabredet man sich noch zum spielen, das kommt öfters vor.“ So kam man bei der DJK schließlich auch auf die Idee, ein Turnier zu veranstalten. Ob das Spielen auf der Konsole nun Sport ist oder nicht, an dieser Diskussion will sich Lechner nicht beteiligen. „Bei uns geht es um den Spaß. Das ist nicht so wichtig.“

Gebannte Blicke auf den Bildschirm: Beim FIFA-Turnier der DJK Stotzard waren auch diesmal wieder einige Freunde des virtuellen Sports dabei. Rund 25 Spieler, zum Großteil aus dem Landkreisnorden kämpften um den begehrten Titel.

Fifa als Zukunftsmodell für Fußballvereine?

Mittlerweile hat auch der Bayerische Fußballverband (BFV) den elektronischen Sport für sich entdeckt und eine breit angelegte Kampagne verabschiedet. Präsident Reiner Koch formuliert das Ziel folgendermaßen. „Wir wollen gezielt eine Sparte besetzen und Symbiosen zwischen dem Spiel auf dem Platz und dem an der Konsole schaffen.“ Der Verband will damit der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung tragen. (DFB geht unter die Zocker) Für Alexander Lechner und die DJK kommt das aber noch zu früh. „Aktuell brauchen wir Nachwuchs auf dem Platz. Wer weiß aber, was in Zukunft ist. Vielleicht müssen wir als Verein dann beides anbieten, um die Mitglieder an uns zu binden.“

Eine solche Entwicklung kann sich auch Altan Eker gut vorstellen. Der 22-jährige Aichacher organisiert gemeinsam mit Manuel Moucka (Haunswies) Fifa-Turniere. In Aichach haben die beiden Eventmanager schon mehrere virtuelle Fußball-Turniere ausgetragen. Für Eker, der früher selbst beim BC Aichach am Ball war, liegt der elektronische Sport voll im Trend. „Videospiele sind Gesprächsthema und gehören bei vielen zum Alltag.“ Deshalb befürwortet Eker den Vorstoß des BFV. „Das ist ein gutes Zeichen, denn nur so können die Leistungen anerkannt werden. Das zeigt doch, dass die Spieler ernst genommen werden.“

Eventmanager Altan Eker aus Aichach organisiert solche Turniere. Der 22-Jährige war früher selbst als Fußballer am Ball.

Virtueller Fußballer: In Aichach spielen Basketballer und Kegler mit

Auch Eker möchte den elektronischen Sport im Wittelsbacher Land etablieren. „Bei unseren Turnieren sind regelmäßig mehr als 20 Spieler dabei. Die kommen dabei nicht nur aus Aichach, sondern aus der ganzen Region. Ich würde sagen, dass es einen Trend, wenn nicht sogar einen Hype gibt.“ Wie bei den Turnieren in Stotzard sind auch in der Paarstadt viele dabei, die selbst auf dem Fußballplatz stehen. Wenn man die Teilnehmerliste durchgeht, findet man auch einen Basketballer und zwei Kegler des TSV Aichach. „Das Feld ist bunt gemischt und sehr jung. Der Altersdurchschnitt liegt bei Anfang 20.“ Frauen findet man dagegen selten. „Ich weiß nicht, woran das liegt“, gesteht Eker ein, der bei seinen Turnieren meist selbst ins Spielgeschehen eingreift. In der View Lounge in Aichach kurz nach Weihnachten läuft es für den Veranstalter allerdings nicht rund.

Doch das stört den leidenschaftlicher Fifa-Spieler nicht. „Das nächste Turnier kommt bestimmt. Wir sind schon am Planen.“ Dann werden auch wieder viele Spieler aus dem Wittelsbacher Land und darüber hinaus dabei sein.

