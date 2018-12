15.12.2018

Filmfestival wird es auch nächstes Jahr geben

Bei einem Abschlussgespräch blicken die Organisatoren und Veranstalter auf das Festival im Oktober zurück. Etwas weniger Schüler als 2017 sind im Kinosaal zu Gast. Der Erlös geht nach Afrika und auch in die Region

Auch im kommenden Jahr wird es im Aichacher Cineplex-Kino wieder ein Filmfestival geben. Das versprachen die Macher des Aichacher Filmfestivals bei einem Abschlussgespräch im Aichacher Rathaus. Das vor vier Jahren ins Leben gerufene, gemeinnützige Erfolgsprojekt des Rotaryclubs Schrobenhausen-Aichach geht damit in die fünfte Runde.

Von einem großen Erfolg des diesjährigen Festivals im Oktober berichtete Rotary-Präsident Hermann Schrattenthaler. Das gewählte Thema „Afrika“ lag ihm persönlich sehr am Herzen, zumal er dort beruflich zu tun hat. „Wir erhielten sehr viele positive Rückmeldungen, sowohl für die Filmauswahl als auch für unser Rahmenprogramm.“, resümierte Schrattenthaler. Demnach kam die Mischung aus Dokumentation, Reisefilm, Klassikern und aktuellen Kinofilmen sehr gut beim Publikum an.

Das Rahmenprogramm mit afrikanischer Musik, dem Besuch von Filmemachern, leckerer Verköstigung, einer erfolgreichen Tombola und nicht zuletzt einem afrikanischen Abschluss-Gottesdienst trug seinen Teil dazu bei. „Es animierte viele Besucher, auch vor und nach dem Film die Festival-Atmosphäre zu genießen“, so Schrattenthaler. Das Organisationsteam, bestehend aus dem Präsidenten, den Rotary-Mitgliedern Pia Kneißl und Karl Fürst sowie Cineplex-Chef Werner Rusch und Manfred Zeiselmair von den Aichacher Kinofreunden, freute sich über mehr als 1000 Besucher bei den Abendveranstaltungen. „Leider waren die Besucherzahlen der Aichacher Schüler gegenüber dem Vorjahr rückläufig“, bedauerte Karl Fürst.

Bei den speziellen, vergünstigten Schulveranstaltungen waren an vier Vormittagen kinder- und jugendgerechte Filme angeboten worden. Insgesamt kamen mehr als 20000 Euro an Eintritts- und Spendengeldern zusammen.

Die Erlöse gehen zu einem Teil in das Schulprojekt des Vereins Kivuvu in Kisela/Kongo und das Nashipai-Projekt gegen Beschneidung und Zwangsheirat junger Frauen und Mädchen in Mosiro/Kenia. Der andere Teil soll Hilfsprojekte in der Region fördern und hilfsbedürftige, in Not geratene Familien im Raum Aichach und Schrobenhausen unterstützen. Die genauen Fördersummen werden noch bekannt gegeben.

Abschließend bedankte sich Rotary-Präsident Schrattenthaler bei der Stadt Aichach als Mitveranstalter, den Kinofreunden Aichach, der Kino-Familie Rusch, den Sponsoren und den vielen Besuchern, „die zusammen mit den vielen ehrenamtlichen rotarischen Helfern das 4. Aichacher Filmfestival zu einem weiteren Erfolg geführt haben“. Nach dem Festival ist vor dem Festival. Schon Ende Januar werden die Vorbereitungen für die fünfte Auflage getroffen. Dieses ist in der zweiten Oktoberhälfte 2019 unter der Leitung des neuen Rotary-Präsidenten Gerhard Lehrberger geplant. (zm)

Themen Folgen