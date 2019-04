00:32 Uhr

Freies Internet in Aichach

Einwahl nun an sechs Stellen möglich

In Aichach gibt es nun an sechs öffentlichen Plätzen frei zugängliches Internet. Die Installation der WLAN-Hotspots im Sisi-Schloss ist abgeschlossen. Weitere Free-WLAN-Stellen sind der Stadtplatz rund ums Rathaus, der Bahnhof, das Freibad und das Stadtmuseum. Daneben betreibt das Vermessungs- und Digitalisierungsamt an der Münchener Straße einen offenen Hotspot. Alle diese Standorte entstanden mithilfe des Förderprogramms BayernWLAN. Sie sind unter der Kennung @BayernWLAN sichtbar. Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, werden dem Anwender die Nutzungsbedingungen angezeigt, die er bestätigen muss. Es ist keine Registrierung nötig. (AN)

