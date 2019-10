Friedhof ist nicht alternativlos

Der Aichacher Stadtrat lehnt einen Bestattungswald bei Blumenthal ab.

In Aichach wird es auch in Zukunft keinen Bestattungswald geben. Das ist schade, denn die Stadt hätte durch das Angebot der Fugger’schen Stiftungen die Chance gehabt, ohne großen eigenen Aufwand bei Blumenthal eine Alternative zum klassischen Friedhof zu bieten. Eine Alternative, die sich immer mehr Menschen wünschen. Die Gründe sind verschieden. Manche möchten nach dem Tod einfach in der Natur aufgehen. Andere wollen ihre Hinterbliebenen nicht mit der Grabpflege belasten – oder haben gar keine Familie, die sich darum kümmern könnte.

Dass die Friedhöfe wegen des Bestattungswaldes verwaist wären, ist unwahrscheinlich. Allein die Diskussion im Stadtrat hat gezeigt, wie viele diese Bestattungsform für sich ablehnen. Wer sie aber will, der wird sich auch ohne Alternative vor Ort dafür entscheiden. Für die Angehörigen wäre ein solches Angebot in der Nähe schön gewesen.

