Fußballtrikot statt Messgewand

Ministranten tragen morgen Dekanats-Turnier in Dasing aus

Ein Fußballturnier tragen Ministranten aus dem gesamten Dekanat Aichach-Friedberg am morgigen Sonntag, 21. Juli, auf der Dasinger Sportanlage aus. Insgesamt 16 Mannschaften haben sich angemeldet und kämpfen dabei um die Qualifikation für den Augsburg-Cup, der im Frühjahr 2020 ausgetragen wird.

Vor Turnierbeginn (10 Uhr) findet um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Dasing ein gemeinsamer Gottesdienst statt. Ab 10 Uhr werden in der Buben-Altersstufe I (bis 11 Jahre) die Minis der Pfarrei Sankt Peter und Paul Pöttmes, der Pfarreiengemeinschaft Zegos (Zahling, Edenried,Griesbeckerzell, Obergriesbach und Sulzbach), Mariä Himmelfahrt Klingen, Sankt Jakob Friedberg und Pfarrgemeinde Sankt Martin Dasing um den Turniererfolg antreten.

In der Buben-Altersklasse II (bis 14) stehen sich die vier Pfarrgemeinden Sankt Martin Baindlkirch, Mariä Himmelfahrt Klingen, Sankt Michael Mering und Sankt Martin Dasing gegenüber, ebenso in der Buben-Altersklasse III (ab 15). Alle drei Turniere beginnen um 10 Uhr auf zwei Kleinspielfeldern auf der Dasinger Sport- und Freizeitanlage.

Ab 12.30 Uhr werden dann auch die Mädchen der Altersklassen II und III ihre Messgewänder gegen Fußballtrikots tauschen. Dazu haben die Pfarrei Sankt Martin Dasing, Sankt Peter und Paul Pöttmes und Sankt Martin Merching gemeldet. Mit der Siegerehrung (cirka 13.15 Uhr) wird die Veranstaltung in Dasing beendet. Für das leibliche Wohl ist in Dasing gesorgt. (r.r)

