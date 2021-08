Rollerfahrer aus Aichach-Friedberg zu schnell und ohne Führerschein

Eine Polizeistreife zog in Gachenbach (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) einen jungen Rollerfahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg aus dem Verkehr.

Ein 21-jähriger Rollerfahrer aus einer Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Dienstag von einer Polizeistreife in Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Beamten mitteilten, war er der Streife gegen 13.40 Uhr an der Beinbergstraße wegen zu hoher Geschwindigkeit aufgefallen.

Rollerfahrer muss in Gachenbach seine Schlüssel an Polizei abgeben

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Zweirad eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern erreicht. Der junge Mann hätte also die Fahrerlaubnis der Klasse M benötigt, vorweisen konnte er aber nur eine Mofaprüfbescheinigung. Er musste den Polizisten den Schlüssel geben und seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. (nsi)