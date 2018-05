20:10 Uhr

Garagen brennen in Rehling und Pöttmes

Ein Garagenbrand in Rehling rief am Pfingstmontag die Feuerwehren aus Rehling, Stotzard, Aindling, Langweid und Todtenweis auf den Plan. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist jedoch beträchtlich.

Ein Brand in einer Rehlinger Garage richtete am Pfingstmontag großen Schaden an. In Pöttmes brannte bereits in der Nacht ein Dachstuhl über einer Garage.

Von Nicole Simüller

Ein Brand in einer Rehlinger Garage hat am Montagvormittag die Freiwilligen Feuerwehren aus Rehling, Aindling, dem Aindlinger Ortsteil Stotzard, Todtenweis und Langweid (Kreis Augsburg) auf den Plan gerufen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Aindling am Abend mitteilte, begann der Einsatz gegen 10.13 Uhr.

Aus bisher ungeklärter Ursache hatten in einer Doppelgarage zwei Autos sowie das Inventar der Garage Feuer gefangen. Die Wehren aus Rehling und Aindling, die als erste vor Ort waren, bekämpften das Feuer im Inneren der Garage mit schwerem Atemschutz. Weitere Trupps unter Atemschutz verhinderten im Freien, dass die Flammen auf den Dachstuhl übergriffen.

Die Freiwillige Feuerwehr Langweid mit der Drehleiter wurde nachalarmiert, um das Dach zu öffnen. Die Feuerwehr Todtenweis wurde ebenfalls zusätzlich alarmiert, da vermutet wurde, dass weitere Atemschutzkräfte benötigt werden. Nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei circa 50000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Bereits in der Nacht auf Montag hatte gegen 3.25 Uhr der Dachstuhl einer Garage am Pöttmeser Marktplatz gebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren Pöttmes und Schrobenhausen löschten das Feuer. Letztere hatte ihre Drehleiter im Einsatz. Schaden: rund 35000 Euro. Laut Polizei wurde der Brand nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt in einem Mehrfachstecker ausgelöst, der an einem Holzbalken befestigt war. Verletzt wurde niemand. Eine Gruppe Feuerwehrler blieb nach Angaben der Feuerwehr Pöttmes zur Brandwache bis 6 Uhr vor Ort. Die Kripo nahm auch hier die Ermittlungen auf.

