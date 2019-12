03.12.2019

Gebasteltes und Gebackenes

In weihnachtlichem Glanz und schön beleuchtet fand der Christkindlmarkt des Katholischen Frauenbundes in Inchenhofen statt.

Frauenbund Inchenhofen stellt ein vielfältiges Angebot zusammen. Der Nikolaus beschenkt wieder die Kinder

In weihnachtlichem Glanz und schön beleuchtet fand am Samstag der Christkindlmarkt des Katholischen Frauenbundes in Inchenhofen statt. Die Schüler der Grundschule, der Kirchenchor, die Kindergartenkinder und die Bläsergruppe vom Musikverein Hollenbach-Inchenhofen eröffneten den Weihnachtsmarkt. Dekan Stefan Gast stimmte mit Gedanken und humorvollen Texten auf die Adventszeit ein. Bürgermeister Karl Metzger begrüßte ebenfalls die Besucher.

Ein vielfältiges Angebot an selbst gebastelten Adventsartikeln, modernen Gestecken und selbst gebackenem Weihnachtsgebäck wurden zum Verkauf angeboten. Mit viel Kreativität hatten die Damen des Frauenbundes ein vielfältiges Angebot zusammengestellt.

Die Ministranten boten „echte“ Schokoladennikoläuse, abgebildet mit Stab und Mitra, erfolgreich zum Verkauf an. Am Stand des Pfarrgemeinderats wurde das Getränk „Heißer Leo“, das beliebte Leonhardströpferl und Konditorschokolade in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen zum Verkauf angeboten. Diese Artikel können weiterhin im Pfarramt erworben werden. Als Schmankerl gab es Steak- und Bratwurstsemmeln, selbst gebrannte Kürbiskerne, heißen Amaretto mit Sahne, heiße Engel, Glühwein und Kinderpunsch. Zur Freude der Kinder besuchte der Nikolaus den Weihnachtsmarkt, hielt eine kurze Ansprache und schenkte jedem kleinen Besucher eine Tüte mit Nüssen, Süßigkeiten und Mandarinen. (sws)

