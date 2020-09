vor 2 Min.

Gebühren für Wasser und Abwasser in Inchenhofen werden neu kalkuliert

Plus Der Gemeinderat Inchenhofen beauftragt damit ein externes Büro. Das hat mehrere Gründe. In die Abwasserbeseitigung hat die Gemeinde viel investiert.

Von Gerlinde Drexler

Ein externes Büro soll die Beiträge für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Inchenhofen neu kalkulieren. Davon verspricht sich Bürgermeister Toni Schoder vor allem eine Entlastung für das Bauamt, aber auch mehr Akzeptanz vonseiten der Bevölkerung. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend stimmte das Gremium dem Vorschlag geschlossen zu.

In die Verbesserung der Abwasserbeseitigung investierte die Gemeinde viel in den vergangenen zwei Jahren. Entsprechend viel zu berechnen gab es für die Mitarbeiter des Bauamtes: vom Neubau der Kläranlage, über die Kosten für den Rückbau der alten Kläranlage bis zur Verbesserung der Wasserversorgung. Ein Aufwand, der die Verwaltung an ihre Grenzen brachte, sagte Schoder.

Momentan sei das Bauamt mit Themen im Bereich der Bauleitplanung beschäftigt, so der Bürgermeister: „Es ist ein hoher Aufwand für das Bauamt, der im Moment schwer abzudecken ist.“ Im nächsten Jahr steht außerdem die endgültige Abrechnung der neuen Kläranlage an.

Inchenhofen: Beiträge für Wasser werden extern berechnet

Die Gemeinde will deshalb die anstehende Kalkulation der Verbesserungs- und Herstellungsbeiträge für Wasser und Abwasser an ein externes Büro vergeben. Werden die Beiträge von einer neutralen Stelle kalkuliert, stoße das auch auf eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung, hofft der Bürgermeister. Rund 18.000 Euro kostet die Beratungsleistung, die die Kalkulation der neuen Beiträge für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie die Anpassung der jeweiligen Satzung enthält.

Zweiter Bürgermeister Johann Schweizer sprach sich dafür aus: „Es ist eine sehr intensive Aufgabe und extra eine Kraft dafür einzustellen, macht keinen Sinn.“ Vergleichsangebote, nach denen Georg Heinrich fragte, gab es keine. Die Büros seien mit Aufgaben ausgelastet und hätten keine Angebote abgegeben, antwortete der Bürgermeister.

Wasser in Inchenhofen: Mitarbeiter sollen geschult werden

Auch Klaus Strobl hielt es für eine gute Idee, die Arbeiten durch ein externes Büro erledigen zu lassen. Er regte an, sich zusätzlich die Schulung von Mitarbeitern der Verwaltung anbieten zu lassen, damit sie mit den Programmen umgehen können.

Der Gemeinderat stimmte zu und beauftragte das Augsburger Büro Ulrike Peter mit der Kalkulation und dem Anpassen der jeweiligen Satzung. Die Bescheide werden wie bisher auch von der Gemeinde verschickt. Ob das Büro auch in ein paar Jahren, wenn die nächste Neukalkulation der Beiträge ansteht, diese Arbeiten übernehmen wird, entscheidet der Gemeinderat dann neu.

Gemienderat in Inchenhofen: Schoder kritisiert Trott

Deutliche Worte fand Bürgermeister Toni Schoder: Auslöser war Claus Trott, der einen Antrag des Schützenvereins Jägerblut, dessen Vorsitzender er ist, auf der Tagesordnung vermisste. Darin geht es um den Bau von Umkleidekabinen im früheren Feuerwehrhaus.

Der Gemeinderat sei interessiert daran, dass es mit diesem Thema weitergehe, betonte Schoder. Der Schützenverein hatte im Februar 2019 einen ersten Antrag gestellt. Im Laufe des Jahres 2019 habe die Gemeinde nachgehakt, bis Mai 2020 sei nichts passiert, sagte Schoder. Anfang Juli diskutierte der Gemeinderat den Antrag im nicht öffentlichen Teil. Vor der Sommerpause befasste sich das Gremium, ebenfalls im nicht öffentlichen Teil, mit dem Planentwurf eines Architekten. Der Bürgermeister: „Es war erkennbar, dass noch Diskussionsbedarf besteht. Deshalb ist der Antrag heute wieder im nicht öffentlichen Teil.“

An die Adresse Trotts gerichtet sagte er, dass er während der Sommerpause „Kontaktaufnahme und Beratung“ erwartet hätte. „Wir hätten in den sechs Wochen weiterkommen können.“

Weitere Themen in der Sitzung:

Befreiung erteilt Mehr Fläche als zulässig wurde bei einem Bauvorhaben im Gewerbepark versiegelt. Aufgrund der Ortsrandlage seien die 64 Quadratmeter im tolerierbaren Bereich, fand der Gemeinderat und erteilte eine Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans.

Beauftragte bestellt Der Gemeinderat bestellte Maria Posch als Naturschutz- und Andrea Schmidberger als Seniorenbeauftragte. Beide werden von einem Team unterstützt.

Vorarbeiten für Regionalmarkt Für einen Regionalmarkt, eines der Ziele der Naturschutzbeauftragten, seien schon Vorarbeiten geleistet, teilte der Bürgermeister mit. Ins Detail wollte er noch nicht gehen, weil noch nicht alles ausgereift sei.

Projektgruppe für Sporthalle Die Projektgruppe Sporthalle wird sich Gedanken über mögliche Standorte, Größe und Aussehen einer Halle machen. Die Gruppe war im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wiederbelebt worden.

Bauanträgen zugestimmt Keine Einwände gab es beim Neubau eines Einfamilienhauses mit Fertiggaragen in der Brunnenstraße sowie beim Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle im Außenbereich von Oberbachern.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen