vor 42 Min.

Gegen die Müllflut

Aktionstage im Landkreis

Zu den Deutschen Aktionstagen der Nachhaltigkeit bietet die Kommunale Abfallwirtschaft im Landkreis ein Programm. Am heutigen Freitag, 31. Mai, läuft um 9 Uhr im Cineplex Aichach für angemeldete Schulen der Kinofilm „The true cost“. Er zeigt, welchen Preis Menschen und Umwelt für die immer billiger werdende Kleidung bezahlen. Für alle Interessierten läuft die Dokumentation am Sonntag, 2. Juni, um 12.30 Uhr im Cineplex.

Am Samstag, 1. Juni, ist Repair-Café von 13.30 bis 16 Uhr in der Tagesstätte der Caritas, Münchener Straße 19, in Aichach. Experten unterstützen beim Reparieren von Kleidungsstücken, Elektrogeräten oder Fahrrädern. Nähmaschinen sollten mitgebracht werden.

Am Mittwoch, 5. Juni, ist die Preisverleihung im Recycling-Wettbewerb. Gefragt waren kreative Ideen, wie man Altes neu verwenden kann. Beginn ist um 14 Uhr im Großen Besprechungsraum (UG) im Landratsamt. Die besten eingereichten Ideen werden prämiert.

Am Donnerstag, 6. Juni, steht um 19 Uhr der Vortrag „Voll im Trend oder schief gewickelt? Gut entscheiden bei Textilien und Bekleidung“ auf dem Programm, passend zur gleichnamigen Ausstellung des Verbraucherservice de Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) im Landratsamt. Beginn ist um 19 Uhr im Großen Sitzungssaal im Landratsamt in Aichach. Was sich hinter dem schicken T-Shirt verbirgt, bleibt oft unbekannt. Hautverträglich, ökologisch, fair – welche Alternativen gibt es? Die Zuhörer erfahren, worauf sie beim Umgang mit Kleidung achten können.

Am Freitag, 7. Juni, gibt es schließlich auf dem Wochenmarkt in Aichach von 9 bis 12 Uhr Beratung zu Plastikalternativen mit der Ausgabe von Gemüsesäckchen und dem Tausch von Plastiktüten gegen Stofftaschen. (AN)

