vor 2 Min.

Geld für Ausbau von Internet und IT

Die Kommunen Adelzhausen und Sielenbach investieren in Digitalisierung von Grundschule und Mittelschule im Ecknachtal

Von Gerlinde Drexler

Vor allem für die Digitalisierung an der Grundschule in Adelzhausen und der Mittelschule in Sielenbach geben die Schulverbände Adelzhausen-Tödtenried und Sielenbach heuer Geld aus. Das beschlossen die Mitglieder der Verbände in einer Sitzung. Die Zahl der Schüler ist an einer Schule aus einem bestimmten Grund angestiegen. Rund 50000 Euro plant der Schulverband für Investitionen an der Grundschule ein. Etwa 15000 Euro davon sind für die Ersatzbeschaffung von Tischen, Stühlen und Möbeln vorgesehen. Der Rest wird für die Anschaffung digitaler Geräte und den Ausbau der Internetverbindung verwendet. Bereits 2019 war an der Mittelschule mit der Erneuerung der IT-Anlage begonnen worden. Daran wird heuer weitergearbeitet. Außerdem werden mobile Endgeräte beschafft. Rund 45000 Euro wird der Schulverband für die Digitalisierung ausgeben. Weitere 20000 Euro sind für Ersatzbeschaffungen von Möbeln gedacht. Im vergangenen Schuljahr gab es an der Mittelschule keine neunte Klasse. Heuer schon. Das erklärt den Anstieg der Schüler von 65 im Vorjahr auf 89 in diesem Schuljahr. 28 davon kommen aus Adelzhausen. Die Schulverbandsumlage blieb mit 253300 Euro fast auf dem Vorjahresniveau. Wegen der höheren Schülerzahlen sank die Umlage pro Schüler von 3903 auf 2846 Euro. Fast konstant geblieben ist die Zahl der Schüler an der Grundschule in Adelzhausen. Mit aktuell 140 Kindern sind es zwei weniger als im Vorjahr. 75 davon kommen aus Sielenbach. Die Umlage pro Schüler stieg von 2425 Euro im Vorjahr auf 2714 Euro.

beschlossen Im Schulverband Adelzhausen-Tödtenried beträgt das Gesamtvolumen des Haushalts insgesamt 560600 Euro (Verwaltungshaushalt 509600 Euro, Vermögenshaushalt 51000 Euro). Der Gesamthaushalt des Schulverbandes Sielenbach beläuft sich auf insgesamt 402600 Euro (Verwaltungshaushalt 327500 Euro, Vermögenshaushalt 75100 Euro). (drx)

Themen folgen